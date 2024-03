Cristina López Schlichting: "Corrupción e injusticia es el precio del poder de Sánchez"

Audio

¡¡¡Muy buenos días España!!! Es 9 de marzo y hay nieves y lluvias, con avisos naranja y amarillo en comunidades tan dispersas como Galicia, Cataluña. Murcia, Baleares, Ceuta, Andalucía o las dos Castillas. Luego Olcina nos avisará de la amplitud de las nevadas y de lo que viene para la semana.

Resaca hoy de las manifestaciones por el Día de La Mujer, que tuvieron lugar en toda España, pero que fueron multitudinarias en Barcelona y en Madrid. Lamentablemente, la de la capital volvió a salir partida e hizo pinchar un poco el evento.

Por culpa de la exministra Irene Montero, las mujeres se han dividido entre quienes mezclan la causa LGTBI o los vientres de alquiler como un derecho, y las que pensamos en el feminismo como una reivindicación de igualdad que lucha contra la brecha salarial, los techos de cristal en el ascenso laboral o a favor de la abolición de la prostitución. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, o la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, salieron con la primera, junto a Ione Belarra, de Podemos.

Habrá quien se pregunte si aún es preciso manifestarse, pero lo cierto es que la base de cotización de las mujeres es 3600 euros anuales menor que la de los varones, no ganamos igual. 50.000 de ellas tienen algún tipo de protección oficial contra la violencia machista y el 60 por 100 de los altos cargos son hombres. Los consejos de administración y las responsabilidades directivas siguen siendo campo de difícil acceso para la mujer, por no hablar de que Occidente sigue siendo el faro femenino de un mundo donde las mujeres no pueden estudiar en muchos países, son mutiladas, casadas a la fuerza y sometidas legalmente a sus padres y esposos.

Otra cuestión es si discriminar legalmente a los varones, por ejemplo en las agresiones domésticas, o considerar la maternidad como un mero derecho corporal favorece la causa.

Personalmente, siempre he defendido que tener hijos te hace fuerte y te empodera frente al mundo. Una madre es cien veces poderosa y capaz de encabezar una tribu que puede hacerle la vida muy difícil al poder despótico. Esta semana Francia ha incorporado el aborto en su Constitución, pero temer el fruto del vientre es un error porque la mayor parte de los abortos tienen su origen en la pobreza, el abandono masculino o el señalamiento social. Algún día, el útero habitado será una fuerza imparable.

La jornada no tiene grandes señalamientos políticos porque cualquier medida social o económica queda ensordecida por el estruendo de la amnistía y la corrupción del caso Koldo. Este es el país de Europa donde un gobierno ha pagado el poder a cambio de la impunidad de los delincuentes que intentaron romper la nación y negociaron con Rusia la partición de Europa.

Por fin esta semana Carles Puigdemont ha pasado de villano a héroe.

Se le ha hecho una ley a medida que permite el mini terrorismo, la malversación o la sedición. Claro, está que se sale. No hace sino repetir que repetirá el delito.

Es muy triste que todo el esfuerzo policial, social, judicial y político de una sociedad se malbarate porque Pedro Sánchez necesita siete votos. Hay que recordar que el 155 pudo aplicarse en Cataluña gracias al apoyo del PSOE y del propio Sánchez. Por eso Emiliano García Page recordaba ayer que gobernar no es hacer lo contrario de lo que se prometió. Y que esta ley no es buena. Aunque sigue en el partido y su gente votando lo que manda Sánchez, al menos el de castilla La Mancha reconoce que el presidente ha hecho justo lo contrario de lo que prometió cuando dijo que no habría amnistía y que buscaría a Puigdemont para traerlo a España y juzgarlo.

Hay una sensación ahora de que el mandatorio, en efecto, todo lo puede en España. Someter a la Fiscalía, poner a su servicio el Tribunal Constitucional, amenazar a los jueces, despreciar a los cuerpos de seguridad del Estado y cambiar las leyes para hacer trajes a medida a los delincuentes.

Por eso el caso Koldo ya no sorprende a nadie. ¿Si se puede amnistiar a cientos de personas que despreciaron a los catalanes constitucionalistas por qué los amigos de Sánchez no van a poder vender mascarillas averiadas a las instituciones?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Porque es exactamente lo que pasó: que la mano derecha de Sánchez, Ábalos, era la tarjeta de presentación de Koldo ante las administraciones socialistas en la pandemia y todas las puertas se le abrían. La sombra de Sánchez derribaba las resistencias. Y compraron mascarillas averiadas Francina Armengol en Baleares y Ángel Víctor Torres en Canarias y el ministro Illa en Sanidad. La corrupción es la consecuencia natural del poder omnímodo y despótico.

Ahora el caso Koldo es una viscosa mancha de aceite que alcanza a la presidenta del Congreso de España, al ministro de Política territorial y memoria democrática, al ministro de Interior, que dio el chivatazo desde Justicia, a los exministros de Transportes y Sanidad y hasta la mujer del presidente, Begoña Gómez, que se reunía y hacía negocios con Javier Hidalgo, CEO de Air Europa, que transportó en sus aviones las mascarillas y después se benefició de un rescate de 600 millones de euros de los contribuyentes.

Corrupción e injusticia es el precio del poder de Sánchez. Y él no cesa de recordarles a sus seguidores que lo importante es seguir, y que la oposición no se imponga.

Tiene todo esto la consecuencia evidente de que la gente se desentiende de la política y piensa que nada tiene que ver con el bien.

Solo con los intereses. A pesar de ello, hoy hay una concentración convocada en la Plaza de Cibeles a las Doce por un centenar de asociaciones cívicas que han decidido no callarse. Gente como Rosa Díez, Savater o los militantes de Sociedad Civil Catalana, con las voces libres que siguen señalando que el rey está desnudo. Seguiremos de cerca la manifestación.

Un par de notas a pie de página: El Manga ha perdido al creador de Dragon Ball, Akira Toriyama. Muchos de nuestros hijos han seguido su talento y han aprendido mucho acerca de la amistad.

Y felicitar a nuestra compañera Patricia Rosety, jefa de Tribunales, tras haber sido reconocida como una de las 100 Mujeres Referentes en el Sector Legal.