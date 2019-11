Cristina: "Si Sánchez se aplica su propia regla, es culpable de los ERE"

Audio

“El Gobierno en funciones en España: borrasca también, borrasca de 6.800.000 de euros de los parados regalados por la cara a las empresas de los amiguetes. Vamos a poner nombres ya que Pedro Sánchez no dice ni mu: Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista del municipio sevillano de Cazalla de la Sierra y, atención, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla que recibió 8.400.000 euros de los ERE.

O Fundiciones Caetano: 3.600.000 euros. La familia de este empresario cedía cada verano a Chaves el chalet llamado 'La Tortuga' en la plaza de La Antilla en Huelva, o los concejales socialistas del Pedroso en Sevilla, José Enrique Rosendo y José María Sagallo, 34 millones de euros sobre este contubernio hizo ayer declaraciones la ministra portavoz Isabel cela: “El caso de los ERE no afecta a este gobierno y mucho menos al presidente del Gobierno en funciones. De ninguna de las maneras le concierne. no nos es indiferente obviamente nos duele profundamente pero no afecta ni al gobierno ni al partido como tal”. No les concierne. Pues estos tienen que gobernar España y Pedro Sánchez sin decir ni palabra.

Si les aplicamos su propia regla, es evidente que Sánchez es culpable, ya lo dijo: “Como en política y en la vida, el que calla otorga”. Ni Rajoy ni Sánchez han robado nada, ninguno se lucró, pero los dos encabezaron gobiernos de partidos que robaron, salvo que uno ha salido de la presidencia y otro prepara gobierno. Lo prepara, por cierto, con Unidas Podemos, que ayer animó a sus militantes a ir a Madrid a una protesta contra la Corona y el Rey, bonita forma de convertirse en vicepresidente. Iglesias proclama que garantizará la “plurinacionalidad” de España.

Pero claro, para formar gobierno, aunque sea en segunda votación, son precisos muchos más votos. Ayer resultaron escandalosas aquí en Canarias las declaraciones de Ana Oramas, de Coalición Canaria, manifestado su apertura a negociar con Adriana Lastra. Dijo en la anterior campaña electoral “no hay precio a la palabra de esta diputada: jamás los canarios vamos a consentir que Podemos llegue al gobierno de este país, doy mi palabra”. Podéis imaginar el escándalo. A última hora pude hablar con ella y negó absolutamente las acusaciones. Negó taxativamente que jamás vaya a votar a favor de un Ejecutivo con Podemos, me aseguró que nunca votará a un partido que perjudica a España.

Pedro Sánchez tantea la posible abstención de ERC, ya está pactada una mesa de encuentro que encabezarán los socialistas Lastra, Ábalos e Illa. Se van a reunir con Rufián, Vilalta e Josep María Jové, que tenía en su casa los papeles que encontró la Guardia Civil y que tenían los planes para el 'procés' y el gobierno independentista de Cataluña. Menuda panda.

ERC exige mesa bilateral de negociación entre “Cataluña y España” con el famoso relator. En el PSOE se da por concedida la petición.

¿Saldrá el Gobierno? No lo sabemos, el problema son Torra y Puigdemont, que aprietan más, no están de acuerdo con lo planteado hasta ahora. Y los de JxCat aparecen como los campeones del independentismo y pueden ganar a ERC las locales. Ellos exigen que se plantee además el referéndum de autodeterminación y la liberación de los políticos presos. La clave ahora es si Junqueras, desde la cárcel, cede ante JxCat o ante Sánchez. Desde luego estará pensando en el indulto y en salir de prisión cuanto antes.

Sin Gobierno aún, en el Parlamento se negocia ya la Mesa del Congreso, se da por hecho que el PSOE aupará a Podemos a varios sillones. Los socialistas apuestan por un bloqueo para que Vox no tenga sillones, manda narices que los que respaldan al partido que lamentó la caída del Muro y que no oculta sus simpatías por Venezuela pretenda ahora aislar a Abascal con 4 millones de votos constitucionalistas. El PP se ha negado al cordón sanitario. Sin acuerdo con el PP para este cordón, la operación de quitárselos se le va a complicar al PSOE”.