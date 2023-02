Schlichting: "La gala tuvo menos mala leche y estuvo menos política, quizá porque estaban Sánchez y Montero"

Vídeo

¡¡¡Muy buenos días España!!! Es doce de febrero, domingo y de damos la bienvenida a este programa de Fin de Semana que te acompaña sábados y domingo de diez a dos. Te saluda Cristina en este día de cielos poco nubosos, excepto el sureste, el estrecho y las islas; con heladas, eso sí, en el norte y en el este de la península. Escuchamos a Jorge Olcina el pronóstico de la semana que comienza mañana y que puede que traiga algo del polvo sahariano desde el oeste.

Arrasó la película 'As Bestas'. La gala de los Goya premió ayer el extraordinario thriller de Rodrigo Sorogoyen, que se llevó nueve cabezones en una ceremonia marcada por el recuerdo del gran Carlos Saura, fallecido el viernes a los 91 años, en la víspera de recoger Goya de Honor. As Bestas se llevó también al Goya al mejor protagonista, Denis Menochet; al mejor actor de reparto, el impresionante Luis Zahera o el mejor guion original. Detrás de 'As Bestas', con cinco premios, la película Modelo 77, sobre las cárceles en la transición. 'Cinco Lobitos' se llevó el premio a la dirección novel para Alauda Ruiz de Azúa y a Susi Sánchez como mejor actriz de reparto.

Tan noticia como el triunfo de 'As Bestas' es el fracaso de Alcarrás

Tan noticia como el triunfo de 'As Bestas' es el fracaso de Alcarrás, una película hermosa pero quizá de culto, con más de documental que de historieta. Venía con un Oso de Oro de Berlín, pero la cinta de la catalana no consiguió ninguno de los 11 premios a los que optaba, que también es pasarse.

La primera media hora de la gala, que duró tres horas y media, estuvo centrada en Saura. Los presentadores, Antonio de la Torre y Clara Lago, se acordaron del terremoto de Turquía y Siria y la Guerra de Ucrania. Luego criticaron a Alberto Núñez Feijoo y a Pedro Sánchez, que estaba presente, por dar el cambiazo en Marruecos y dejar de apoyar a los saharauis.

La gala tuvo menos mala leche y estuvo menos política, quizá porque estaban Sánchez e Irene Montero

La gala tuvo menos mala leche y estuvo menos política, quizá porque estaban Sánchez e Irene Montero. Fernando Méndez Leite, presidente de la Academia de Cine lo resumió de la siguiente manera: “Ministro Iceta, ministras y ministrables, como pueden ver este año no pedimos nada. Estamos muy contentos. Para las rogativas, los matices y protestas ya nos veremos en los despachos”. También acudió Alberto Núñez Feijoo, que compartió el triunfo cultural gallego que supone'As Bestas'.

Ni una palabra a las más de 500 excarcelaciones de agresores sexuales. Llama muchísimo la atención. Es tal escándalo, tal el dolor de las mujeres, que este silencio es casi ofensivo. En fin, si sirve para despolitizar la gala del cine español, bien está. Lo curioso es que nuestro colega Évole aprovechó para convocar a la manifestación contra Ayuso por la sanidad madrileña. Doble vara de medir.

Hoy se cumple un año de la salida de Casado del Partido Popular. El Mundo revela que fue Feijoo el que le advirtió del sinsentido de abrir una guerra contra el presidenta de Madrid. Interesante crónica. ABC también tiene hoy un reportaje brillante. Nuestros compañeros se suben a los trenes de la vergüenza. Una red ferroviaria, la de Asturias y Cantabria, depauperada, impuntual, insuficiente, que tiene retrasado el norte de España. Recordemos que se han perdido al menos 260 millones de euros que el Gobierno pagó por unos vagones que no caben por los túneles, porque se dieron mal las medidas. La ministra de transportes ha saldado el asunto con dos ceses, que ahora se ha sabido son de personas que se iban a jubilar. El escándalo del 'sí es sí' ha tapado una de las mayores chapuzas técnicas que se recuerda, un verdadero ridículo que es una falta de responsabilidad y un insulto a la ciudadanía cántabra, asturiana y española.

El escándalo del 'sí es sí' ha tapado una de las mayores chapuzas técnicas que se recuerda

Encarcelado el obispo Rolando Álvarez en Nicaragua

Permitidme un apunte justo a un hombre excepcional. Un hombre de esos que sí merecen una película. El presidente de Nicaragua, el déspota Daniel Ortega, queacaba de expatriar y desproveer de sus derechos a 222 miembros de la oposición política, que han sido deportados, ha confirmado que ha encarcelado al obispo Rolando José Álvarez. El titular de la diócesis de Matagalpa se negó a embarcar en el avión que lo expulsaba de su país. Llevaba desde agosto en prisión domiciliaria y ahora le dieron a elegir entre el exilio y la cárcel. Monseñor Rolando Álvarez ha elegido la cárcel. Ha sido trasladado a la cárcel modelo de Nicaragua, un penal de máxima seguridad a las afueras de Managua.

Y permitidme que os recuerde la figura de nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo, fallecido en plena madurez. La Universidad Villanueva le brinda mañana un homenaje como el gran comunicador y ser humano que ha sido. El presidente de la Asociación de la prensa de Madrid, Juan Caño y varios de sus mejores amigos, entre ellos Fernando Rayón, María Dabán o Alfonso Nasarre protagonizarán un acto que comenzará a las once de la mañana.

