Schlichting: "En el esfuerzo por aplacar el escándalo de Garzón, Sánchez anuncia que se verá con Olaf Scholz"

Audio

¡Muy buenos días, ESPAÑA!

Qué frío esta mañana al salir con abrigo, bufanda y jersey gord.o Los coches estaban cubiertos de escarcha y, en cambio, en los mediodías de muchos lugares brilla el sol y hasta hace calor. Es el tiempo anticiclónico de invierno, con heladas más fuertes en el norte, pero estable para todos. Olcina nos anunciaba así la semana que entra.

Es 16 de enero y parece que la sexta ola del coronavirus se va estabilizando, aunque en esto hay que tener cuidado. No hay datos totales los fines de semana, pero los indicadores de algunas autonomías, algunas, muestran una ralentización de la enfermedad. En Galicia, por ejemplo, siguen los contagios pero son 564 menos que el día anterior. En Cataluña disminuye la presión hospitalaria y en UCI y en Madrid han bajado contagios, ingresos y muertes, con 37 fallecidos. Veremos si la tendencia se confirma.

Los deportes han copado hoy las noticias principales. A las ocho menos cinco de la mañana española los tres jueves del tribunal australiano sentenciaban la deportación de Novak Djokovic de Australia, como has oído. El Open de Tenis empieza mañana y el tenista serbio no podrá participar, por no estar vacunado. Aquí en Fin de Semana hemos seguido la peripecia de los durísimos confinamientos que ha hecho Australia durante la pandemia y que han afectado a tantos españoles que, por ejemplo, no han podido salir del país para no perder su puesto de trabajo, o que se veían obligados a hacer una cuarentena en un hotel de otra nación antes de regresar ¿Por qué debía ser distinto para el gran tenista, por muy bien que juegue? Quedan otros tres grandes slams y Francia le dejará pasar, pero ya veremos qué ocurre en Gran Bretaña y Estados Unidos y si Australia no lo sanciona los próximos tres años.

Sobresalto deportivo también ayer en Sevilla, en el campo del Betis, en los octavos de final de la Copa del Rey. Un gamberro tiró un palo del plástico al campo y provocó una fractura craneoencefálica al jugador del Sevilla, Joan Jordan.

El partido quedó interrumpido y esta tarde se terminará en cerrado. El agresor fue identificado y detenido.

En el esfuerzo por aplacar el escándalo de Garzón, Sánchez anuncia a bombo y platillo que se verá con el nuevo canciller alemán

LA TORPEZA DE GARZÓN

La actividad política en España sigue determinada por la torpeza del ministro de Consumo al descalificar la carne española. El gesto ha marcado tanto la campaña electoral en Castilla y León que ha dejado viejo el chou chou sobre los enfrentamientos entre Isabel Ayuso y Pablo Casado. Ayer en Cope, en Agropopular, Casado anunciaba que el PP quitará el ministerio de Consumo si llega al poder.También ha exigido una campaña a favor de la carne española tras la torpeza de Alberto Garzón.

Vídeo





CONGRESO DEL PP EN CASTILLA Y LEÓN

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El congreso del PP de Castilla y León, que se celebra en Castilla y León este fin de semana, en la capital leonesa, se ha convertido en una plataforma de lanzamiento del candidato Alfonso Fernández Mañueco y del propio Casado para consolidar el cambio de tendencia electoral que empezó en Murcia, cundo se paró la moción de censura, y se ratificó en Madrid con la rotunda victoria de Ayuso. Se busca ahora una mayoría absoluta en Castilla y León el 13 de febrero y posteriormente otra victoria de Juanma Moreno en Andalucía. La foto de ayer exhibe unidad en torno a Casado con Ayuso, Moreno, Feijóo, Fernando Lopez Miras y Mañueco.

La foto de ayer exhibe unidad en torno a Casado con Ayuso, Moreno, Feijóo, Fernando Lopez Miras y Mañueco

En Madrid, Inés Arrimadas apoyó a su candidato, Francisco Igea. Las encuestas dan muy mal para Ciudadanos, que podría quedarse en un escaño frente a los doce que tenía. Y en Valladolid compareció Santiago Abascal apoyando a Juan Garcia Gallardo y calificando de progre a Mañueco.

Pedro Sánchez estuvo en Granada, apoyando el comienzo de campaña de Juan Espadas, su candidato para recuperar la Junta de Andalucía. El presidente atacó a la derecha y resaltó la importancia de los fondos europeos.

En el esfuerzo por aplacar el escándalo Garzón de la carne, el presidente anuncia a bombo y platillo que se verá mañana en Madrid con el nuevo canciller alemán, Olaf Scholtz. Es el primer encuentro bilateral desde que Angela Merkel dejase el cargo el mes pasado.