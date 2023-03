Cristina L. Schlichting, sobre el CIS: "Dice que Sánchez volvería a subir, como si la gente fuese tonta"

Vídeo

"¡¡¡Muy buenos días España!!! Es 18 de marzo de un fin de semana de Fallas en Valencia. Las primeras Fallas sin restricciones de ningún tipo por la pandemia y con un tiempo espléndido. Enhorabuena a todos los valencianos. Fin de semana, además, de puente para los de la Comunidad de Madrid, que han pasado la fiesta de San José de mañana, al lunes. Así que mucho ambiente, viajes en coche y radio, mucha radio. Cuidado por esas carreteras.

Cambia el tiempo. Llega un frente atlántico que dejará lluvias en el noroeste peninsular, con algo de nubosidad en el resto de la península. Bajan las temperaturas, así que muy atentos a las once a Jorge Olcina, que nos dará el pronóstico de la semana.

El gesto del TIP parece duro, pero no afecta a Putin

Es un día extraño, de tres noticias importantes, pero que no cambian nada. Te lo voy a explicar. Para empezar, la Corte Penal Internacional ha ordenado la detención de Putin. Lo intentan detener por deportar niños a la fuerza de los territorios que ha ocupado en Ucrania. El Tribunal de la Haya lo acusa de secuestro en orfanatos y centros de acogida. Los niños habrían sido dados en adopción a familias rusas. El gesto del Tribunal parece muy duro, pero por ahora no afecta al mandatario ruso, porque su país no reconoce la jurisdicción del Tribunal. Sólo podría sentarse en el banquillo si fuese atrapado fuera de Rusia en alguno de los países adscritos al convenio de la Haya. No es agradable verse señalado, pero creo que Putin tiene problemas más graves.

El CIS dice que Sánchez volverá a ganar las elecciones

Segunda noticia, tenemos encuestas electorales. Este CIS de ayer es para los barones y mandos medios del PSOE, que se reúnen este fin de semana y a los que se quiere tranquilizar. Tu dinero para apaciguar el partido. La encuesta dice que Pedro Sánchez volvería a ganar las elecciones con el 32,7 por ciento de los votos. Los socialistas mejorarían sus resultados respecto al mes pasado. El PP baja dos puntos, Vox se mantiene y Podemos pierde también dos puntos y queda dañado por la crisis política. La encuesta se hizo entre los días 1 y 11 de marzo, con el Gobierno dividido por la Ley del Sí es si y la manifestación del 8 de marzo, y cuando acababa de dimitir el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes, Tito Berni, acusado de aceptar sobornos de empresarios a cambio de favores políticos. Según Tezanos, nada de todo esto habría afectado nada la intención de voto de los militantes. Como si la gente fuese tonta.

¿Qué pasa con los bancos?

Y, tercera noticia, el Banco Central Europeo reunió ayer de urgencia a su consejo de supervisores para examinar el riesgo de contagio bancario tras la crisis de varios bancos de Estados Unidos y Suiza. Los convocados salieron dando muestras de tranquilidad, pero la banca volvió a sufrir mucho en la bolsa, también los bancos españoles. La crisis no remite de momento, solo es un aluvión de buenas palabras.

La única información que puede cambiar algo las cosas es la que nos viene de Francia. El presidente Macron aprobó por decreto la reforma de las pensiones, porque no tenía apoyo en la Cámara, subiendo la jubilación de los 62 a los 64 años. Lo considera indispensable para gobernar económicamente Francia, pero ni los sindicatos ni la calle le perdonan ese golpe en la mesa. De inmediato se han convocado dos mociones de censura contra el gobierno de la primera ministra Élisabeth Borne y la multitud se ha echado a la calle en huelga. Hay barricadas, cortes de carreteras y tumultos en París y los sindicatos piensan seguir en huelga en las refinerías, los ferrocarriles o los aeropuertos. La moción de censura convocada por Le Pen no tiene visos de prosperar, pero la otra, de un partido minoritario, el LIOT, pude llegar a tener suficientes votos de izquierda y derecha como para derribar a la primera ministra.

Con este panorama de noticias engañosas, desde encuestas cocinadas a órdenes internacionales un poco inútiles, vamos a preguntarnos por las cosas del comer. A nosotros lo que nos preocupa es saber si nuestros depósitos en los bancos están seguros".