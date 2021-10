Schlichting: "Tezanos se ha cargado literalmente el prestigio del CIS, que pagamos todos"

¡Muy buenos días España! Bienvenido a tu programa de sábados y domingos de diez de la mañana a dos del mediodía.

UN PUENTE MUY DESEADO POR TODOS, EN EL QUE EL TIEMPO ACOMPAÑA

Yo no sé si habremos alcanzado o no la nueva normalidad tras el covid, pero lo que sé es que estamos deseandito. Como locos nos hemos echado a las carreteras en este primer puente después del verano, que hay que ver lo que uno necesita de un cambio de aires después de tanta mascarilla, tanto regreso del teletrabajo y tanto follón político. Siete millones de desplazamientos prevé la Dirección General de Tráfico de gente que se echa a las playas y a los pueblos para coger aire. Precaución en las carreteras, por favor, que no queremos dar en las noticias malas cifras de accidentes.

Eltiempo acompaña, en principio se prevé estable y seco, salvo en el área mediterránea, donde se esperan lluvias débiles, aunque no se descarta que en algunos puntos arrecie el agua. También habrá algunas nubes en Baleares, el norte de la península, el sureste por la mañana y en Canarias. En algunos lugares hace un tiempo veraniego. Sevilla dará 30 grados y Córdoba, 29, qué barbaridad, en pleno octubre.





ATENTADO EN AFGANISTÁN

La noticia hoy es el brutal atentado suicida en Afganistán, un país atormentado que hace tiempo que habíamos relegado al olvido. Allí sigue la dictadura islamista con todos sus detalles, mujeres tapadas, discriminación extrema, crueldad, pero a los del Daesh, los terroristas del llamado califato islámico, que ya dieron lo suyo en Irak y Siria, les parece un régimen demasiado laxo. Así que siguen con sus horribles atentados.

Esta vez han elegido a la pequeña comunidad chií, una variante del Islam distinta a la de la mayoría suní. Un terrible atentado en una mezquita en Kunduz, en el norte del país, ha matado al menos a ochenta personas y herido al menos a un centenar. Los templos estaban llenos ayer viernes, en el día sagrado de los musulmanes y la explosión tuvo lugar durante los rezos. Parece que un menor, un niño, se hizo pasar por limpiabotas y entró en el templo con una mochila explosiva. Qué pena, por Dios. Nuestro pesar en particular a la comunidad musulmana.





PANORAMA NACIONAL: DOS COMPORTAMIENTOS PERVERSOS Y UN GRAVE PROBLEMA

Perverso es lo que está haciendo el socialista José Félix Tezanos al frente del CIS, el centro nacional de encuestas. Se trataba de un prestigioso organismo de investigaciones sociológicas, con muchos profesionales de primera línea, que nos informaba de lo que pensábamos los españoles. Cada gobierno, de un signo o de otro, había tratado de dar un sesgo favorable a las encuestas que sacaba, pero en general, la información era bastante fiable. Tezanos se ha cargado literalmente el prestigio de este órgano que pagamos todos. Ha mentido, añadiendo intención de voto al PSOE en cada convocatoria de elecciones, y restándosela a la oposición. Diez escaños de más les auguró a los socialistas en las elecciones de Madrid y 13, por ejemplo, en las de Andalucía.





¿Cómo que no toca nada? ¿Cómo que no mete mano en las encuestas? ¡Si ha eliminado por ejemplo una de las preguntas que más interesaba a los españoles del cuestionario! La valoración de los ministros del Gobierno!

Bueno, el partido VOX se ha hecho eco de la indignación de los colegas sociólogos y las risas que nos hemos pasado en las tertulias de los medios con los excesos de Tezanos y lo ha denunciado por malversación de fondos públicos, por usar el dinero de los presupuestos para manipular políticamente. ¿Y qué ha dicho el PSOE? Que la culpa la tiene VOX.

Aquí no se trata de lo que hubiese hecho VOX, que es una especulación. Sino de lo que ha hecho el PSOE. Porque José Feliz Tezanos ha sido citado para declarar ante el juez, que ha encontrado indicios de delito en lo que está haciendo con toda impunidad.





ZAPATERO Y PUIGDEMONT

La otra perversidad son las declaraciones del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero revelando que el Gobierno está buscando un camino para indultar al fugado de la justicia Carles Puigdemont. Recordemos que el ex president, que se marchó de España escondido en el maletero de un coche después de organizar una ruptura constitucional, está pendiente de una extradición desde Cerdeña para ser juzgado.

Primero de todo ¿qué sabe Zapatero?¿Es que el gobierno le participa lo que hace, cuentan con él? Porque este señor desempeña por ejemplo un grave papelón en Venezuela con el régimen de Maduro, que nos acaba de costar una reprimenda del senado norteamericano y un disgusto con los Estados Unidos. Segundo, ¿cómo que se trata de un asunto político? Es, sobre todo, un problema de orden público de malversación de fondos con fines interesados y de saltarse la ley. Político se lo parecerá a él y a Pedro Sánchez, que necesitan aliviar a los independentistas para poder seguir contando en Madrid con los tres votos, los tres escaños de Esquerra Republicana. Y, tres, ¿cómo que hay quien está buscando una solución? ¿Pero no es esto un problema judicial, de un acusado que se ha dado a la fuga? ¿Acaso no comparecemos todos ante la justicia cuando delinquimos? ¿Por qué tiene que tener trato de preferencia? Se confirma pues que estos están buscando una vía para librar a Puigdemont de los problemas que nos ha montado a todos.





Y EN MITAD DE ESTE AVISPERO, LO MÁS GRAVE...

El futuro de nuestros hijos, una generación que no sólo va a cargar con la deuda más grande de la Historia desde la transición, sino que además va a ser la peor formada. Ha trascendido el borrador de la Ley de Educación y los detalles son pavorosos. No sólo se quitan las recuperaciones en Secundaria, es que se permite pasar con las asignaturas suspensas. Las asignaturas tradicionales se menosprecian y se ponen asignaturas obligatorias con las ideas de Podemos. Como lo oyes.

Bastará en las autonomías con otra lengua, un conocimiento superficial del español. La palabra que usa el texto es “suficiente”, un conocimiento suficiente del castellano. O sea, los nacionalistas ricos mandarán a sus hijos a colegios privados a estudiar en inglés y español y la gente con menos medios sabrá muy bien las lenguas minoritarias y tendrá en castellano, la segunda lengua del mundo, faltas de expresión y de ortografía, como ya pasa. Así el horizonte de los privilegiados será el mundo y el de los pobres, la propia autonomía, para servir de mano de obra donde se les necesita.

¿Y qué ideas mete Podemos en el currículo? Por ejemplo un estudio crítico del capitalismo. O, Por ejemplo, las controvertidas ideas de género, que tendrán que estudiarse de forma transversal en todas las asignaturas. La materia LGTBI establece que la vagina o el pene no son criterios para determinar el sexo de las personas. O que cada niño tiene que explorar y determinar su propia identidad sexual. Se trata de un punto de vista respetable pero, cuanto menos, discutible.

¿Por qué tenemos que compartirlo todos obligatoriamente y enseñárselo a nuestros hijos? La materia es tan discutida que hace poco ha generado un debate dentro del gobierno. La ministra Irene Montero se enfrentó a la ministra Carmen Calvo porque esta última argumentaba que el feminismo está fundamentado sobre la existencia de la mujer como un hecho. Que si se imponen las teorías LGTBI, la identidad de la mujer se relativiza y la lucha de siglos se obstaculiza. Pues hala, la ministra Calvo salió del Gobierno y ahora se imponen las ideas del lobby LGTBI a nuestros hijos. ¿Es justo esto? ¿Que la enseñanza sea adoctrinamiento ideológico? El poder busca dominar el pensamiento a través de las escuelas y esto, en España, está adquiriendo tintes radicales.

Tengo la sensación de que la consecuencia de este desprecio por lo que piensa la mayoría está alejando a la gente de la política. Por eso la gente se marcha de puente y pasa de esta clase dirigente. Lo malo es que los manipuladores aprovechan para diseñar la mente de los niños del futuro. Los nuestros.





