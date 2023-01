Schlichting: “El temor del Gobierno es que alguno de los violadores que están en la calle cometa otro delito"

Y aquí en España las novedades vienen determinadas por el clima preelectoral en que se encuentra la política. Las cosas importan menos. No importa la vida del no nacido, importa el eco que las medidas pro y contra aborto pueda tener para los partidos. No importan las agresiones sexuales a las mujeres, importa el eco que las medidas de su protección pueda tener en los distintos partidos. El Gobierno de Pedro Sánchez ha comprobado en las encuestas internas que la reducción de condena a los agresores sexuales por la ley de Irene Montero está perjudicando a la intención de voto del Partido Socialista más que la eliminación del delito de sedición o la reforma de la malversación a favor de los independentistas catalanes. Aunque la postura de la coalición de gobierno con Podemos ha sido una defensa cerrada de la norma del “sí es sí”, contra todo raciocinio, el diario El País cita hoy una nota del ejecutivo para resolver “En el futuro los problemas detectados”. Es la primera vez que se admite oficialmente el desastre.