Schlichting: "Un Gobierno que se apoya sobre alborotadores ¿Cómo va a hacerles frente?"

Cristina López Schlichting sostiene en su editoirial de este sábado que Pedro Sánchez no va a poner en marcha el artículo 155 en Cataluña porque "esto no va de vivir tranquilamente, ni de organizarnos, ni de respetar a todos. No. Ése es nuestro error. Esto va de elecciones. De cálculos electorales y de encuestas. De gustar a los votantes de Podemos, y los de Bildu, y Ezquerra".

La directora de Fin de semana COPE dice que "como vemos en la tele a Borrell o a Margarita Robles, que han servido en Gobiernos serios, nos creemos que esto es un Gobierno normal, pero esto no ha pasado por las urnas. Esto tiene 84 escaños y se apoya sobre los alborotadores. ¿Cómo va a hacerles frente?"