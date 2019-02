Schlichting: “De eso nada. Nasti de plasti, querido oyente. Seguimos exactamente en el mismo punto”

Tiempo de lectura: 2



Podría ser, podría ser, sería lógico que el oyente respirase aliviado porque el Gobierno hubiese roto las negociaciones increíbles con los independentistas. Digo increíbles porque hay que recordar los sucesos de octubre del 2017 en Cataluña, y las manifestaciones multitudinarias en Barcelona y la angustia que nos provocó la votación de la independencia de un trozo de España, retransmitida en directo por la televisión. Que hay que tener narices para negociar un año después con esta gente.

Así que sería lógico, digo, que el viernes, cuando escuchó en Cope que el Gobierno rompía la baraja, el oyente hubiese respirado de alivio. Pero eso hubiese sido en caso de que España la gobernasen Merkel, o Macron. Aquí, te lo recuerdo, querido oyente, gobierna Pedro Sánchez. Y el título de su libro, recién editado y escrito por Irene Lozano, que ha hecho de negra, de autora en la sombra, reza: “Manual de Resistencia”.

No corras, querido oyente, y piensa de qué manera lo de esta semana casa con el manual de resistencia, con el propósito obsesivo de resistir en la Moncloa que caracteriza a Pedro Sánchez hasta el extremo de dar título al primer libro que saca un presidente en activo.

Sencillamente, Sánchez no acaba de conseguir el apoyo nacionalista a sus presupuestos. ¿Qué hacer, entonces? Apretar. Recordar a los separatistas lo principal: que no hubo ni habrá para los independentistas mejor Gobierno de España que éste. Si fuese Rivera presidente, si lo fuese Casado, no habría mesas de negociación, ni miles de millones extra, ni armas para los mossos de esquadra. Por eso, querido oyente, no pienses que nadie ha suspendido tratos y escucha despacio lo que han dicho ambas partes tras la supuesta ruptura.

Aquí todo sigue igual. Los unos, buscando su referéndum de autodeterminación. Los otros, resistiendo en el poder gracias a los primeros. Y las cesiones en marcha, en forma de dinero, mesas bilaterales y foros de partidos con relator incluido, como si esto fuese el Ulster.

Claro que, en el manual de resistencia, se explica que los tiempos son fundamentales. Y qué astucia escenificar la pataleta justo cuando la oposición te ha montado una concentración en la calle y en tu propio partido ha salido hasta el gato a quejarse de tus concesiones a los independentistas. Porque hay que ver qué retahíla: Felipe González, Soraya Rodríguez, Barreda, Rodríguez Ibarra y los barones, Lambán, Page, Fernández Vara. Les ha dado un alipori, un parraque como a la Lomana, y con toda razón.

Pero Sánchez, otra vez, se burló de todos y les cambió el paso: “El Gobierno rompe las negociaciones con los independentistas”. De eso nada. Nasti de plasti, querido oyente. Seguimos exactamente en el mismo punto y el lunes será otro día. Vosotros apoyadme, les dice a Torra y Junqueras el presidente, que yo a cambio resistiré, por la cuenta que os trae.