Cristina L. Schlichting: "Ya teníamos que haber tomado la medida de parar todo, como Italia"

800 muertos en un día ha tenido nuestra vecina Italia. 800. Nuestro vecino. Nosotros, aquí, vamos alcanzar las mismas cotas. A Lorenzo Sanz, quien fuera presidente del Real Madrid, y a su pobre familia les ha tocado poner rostro a la historia de tantos hijos que lloran en su casa porque el padre o la madre están en el hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte, y no pueden cogerles una mano. Vamos a tener esos 800 muertos diarios aquí y yo tengo la responsabilidad de este pequeño editorial y se me llena de congoja y ternura el corazón. Porque no quiero haceros perder el tiempo.

Y quisera no tener que deciros que ayer salió nuestro presidente por sorpresa por televisión y nos hizo perderlo, no dijo nada. Empleó una hora preciosa en la hora de más audiencia para explicar por ejemplo, asombrosamente,que consumimos más internet y más energía en las casas. Que ha bajado el consumo de queroseno de los aviones. Que los tests y las mascarillas son muy importantes. Su única frase realista se refirió a lo que nos viene: "Aún falta por llegar lo peor".