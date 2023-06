Carmen Lomana se moja sobre la decisión de Sánchez de convocar elecciones generales: "No te quieres enterar"

La convocatoria de elecciones generales nos ha pillado a todos por sopresa, y no únicamente por el adelanto electoral, sino también porque nos pilla en pleno verano. Y es que el 23 de julio es una fecha que se enmarca entre las más elegidas para irnos de vacaciones, en plena segunda quincena vacacional de julio. A muchos no les viene bien esa fecha por encontrarse de vacaciones, y es lo que le pasa también a Carmen Lomana, nuestra socialité, que ha expresado su opinión sobre la decisión de Sánchez de convocar elecciones generales y que puedes escuchar aquí.

Audio





"Vendo mi patrimonio, fíjate lo que te digo" explicaba sobre lo que cree que debe pasar una vez vayamos todos a votar en plenas vacaciones. Y es que la socialité nos explicaba en Fin de Semana que esta decisión de convocar generales es algo que tenía que haber pensado Sánchez con detenimiento, porque son unas fechas muy malas y con ello va a fastidiar mucho a muchos españoles, que ya estarán de vacaciones y no podrán asistir presencialmente a votar.

La opinión de Carmen Lomana sobre las modas actuales

No ha sido la única pregunta de los oyentes, porque, como sábado, Carmen Lomana tiene su propio consultorio en el que responde a las preguntas más diversas de nuestros oyentes de Fin de Semana. Bien atento, porque el adelanto electoral no es la única cuestión que ha querido atender la socialité.

Y es que le han preguntado también sobre la moda actual, especialmente de las ropas que se usan que, como definía una oyente, "parece que van más sin ropa". Por supuesto, a la reina del glamour de Fin de Semana le tenemos que preguntar qué es lo que opina de este tipo de modas.

Audio





"Son dos pingos tapándose, si es que se tapan, lo que no se puede evitar y enseñando muchísimo lo que no viene a cuento. Mucho cuerpo y les da igual el frío. Nunca ha habido más cosificación de la mujer" explicaba la socialité. "Entra en Instagram y verás todo tipo de traseros. Van a una boda, una iglesia, y con un traje totalmente trasnparente" reclamaba.

También ha opinado de los piropos que le echan en la calle cuando pasa, diciéndole que le gustan. "Una vez me dijeron que se había caído un angelito por la calle, y me pareció monísimo" explicaba entre risas, no solo las de ella, sino también las del equipo de Fin de Semana.

Una boda en menos de seis meses

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Muchas veces la socialité ha venido a Fin de Semana para contarnos también qué es aquello que le enamoró de su marido Guillermo. Lo califica como amor a primera vista, tanto así, que se casaron en menos de seis meses desde que empezaron a salir. Aun así, ha tenido tiempo de contarnos que no fue, ni mucho menos, su primer amor.

Y es que hubo otro hombre que le encandiló nada más verlo, cuando ella era algo más joven de lo que es ahora, y por el que se volvió loca. Aquí puedes escuchar la historia.