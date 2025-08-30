COPE
Podcasts
La hora Lomana
La hora Lomana

Este es el estilo de hombre que le encantan a Carmen Lomana: "Me gustan muchísimo"

La socialité y colaboradora de Fin de Semana regresa con mucha energía de sus vacaciones a la Hora Lomana

Lomana en COPE
00:00
Descargar

Lomana vuelve a Fin de Semana

Redacción Fin de Semana

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Descargar

Es el último sábado del mes de agosto y eso significa que Fin de Semana estrena su nueva temporada... ¡con Carmen Lomana! La socialité ha vuelto a los estudios de COPE con un bronceado envidiable y con mucha energía. 

En este primer programa de la temporada de Fin de Semana, Carmen Lomana ha vuelto a responder al consultorio de sus oyentes -¡recuerda! En el 666 55 40 00- que le han planteado cuestiones diversas, por ejemplo... ¿cómo avisar a un compañero de trabajar de que no huele bien? "Aunque hieras sus sentimientos... él te los hiere a ti cada día con su olor. Es una falta de educación hacia los demás". 

Sin pelos en la lengua, la socialité ha explicado que estas cosas se pueden decir con tacto: "Mira... te voy a decir algo que creo que te va a ayudar en la vida: tienes un olor fuerte e intenso. A lo mejor es tu piel. Puedes esmerarte más en la ducha todos los días, ponte desodorante, colonia fresca...". 

Otro oyente, muy salado, quería saber qué opina Lomana de los hombres calvos... y su reacción ha sido salada: "¡Este señor seguro que es calvo y quiere que liguemos!" decía entre risas: "Los calvos tienen una ventaja y es que envejecen mejor. No tengo prejuicio contra los calvos... pero nunca he tenido una pasión calva. Y os diré: a mí los hombres con pelo largo me ponen cantidad". 

Y Lomana daba más detalles: "Me gustan morenos y con pelo largo. Que lo lleven como quieran, en moño, trenza o coleta... el caso es que a la hora de la verdad lo lleve suelto. Cada uno que piense lo que quiera". 

Lo último

Visto en ABC

No se pudo acceder a la URL

Programas

Los últimos audios

Último boletín

13:00H | 30 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking