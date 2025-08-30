Este es el estilo de hombre que le encantan a Carmen Lomana: "Me gustan muchísimo"

Es el último sábado del mes de agosto y eso significa que Fin de Semana estrena su nueva temporada... ¡con Carmen Lomana! La socialité ha vuelto a los estudios de COPE con un bronceado envidiable y con mucha energía.

En este primer programa de la temporada de Fin de Semana, Carmen Lomana ha vuelto a responder al consultorio de sus oyentes -¡recuerda! En el 666 55 40 00- que le han planteado cuestiones diversas, por ejemplo... ¿cómo avisar a un compañero de trabajar de que no huele bien? "Aunque hieras sus sentimientos... él te los hiere a ti cada día con su olor. Es una falta de educación hacia los demás".

Sin pelos en la lengua, la socialité ha explicado que estas cosas se pueden decir con tacto: "Mira... te voy a decir algo que creo que te va a ayudar en la vida: tienes un olor fuerte e intenso. A lo mejor es tu piel. Puedes esmerarte más en la ducha todos los días, ponte desodorante, colonia fresca...".

Otro oyente, muy salado, quería saber qué opina Lomana de los hombres calvos... y su reacción ha sido salada: "¡Este señor seguro que es calvo y quiere que liguemos!" decía entre risas: "Los calvos tienen una ventaja y es que envejecen mejor. No tengo prejuicio contra los calvos... pero nunca he tenido una pasión calva. Y os diré: a mí los hombres con pelo largo me ponen cantidad".

Y Lomana daba más detalles: "Me gustan morenos y con pelo largo. Que lo lleven como quieran, en moño, trenza o coleta... el caso es que a la hora de la verdad lo lleve suelto. Cada uno que piense lo que quiera".