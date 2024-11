Carmen Lomana queda para comer con un conocido y este es el motivo por el que interrumpe la velada: "Inadmisible"

Carmen Lomana, en su sección de 'Fin de Semana', 'La hora Lomana', responde dudas e inquietudes de los oyentes.

Un ejemplo de ello es lo que le preguntaba una oyente sobre aquello que, como experta en protocolo, no soporta y es inadmisible para ella.

Explica Lomana sobre este asunto que no tolera las 'faltas' en la mesa. "Es algo que a veces he dicho. He estado comiendo con alguien y he dicho, 'no pongas así los cubiertos, no te apoyes de esa manera, por favor. Y le digo: es que no puedes estar así", indica la colaboradora de 'Fin de Semana'.

Carmen Lomana y Cristina López Schlichting en 'Fin de Semana'

A la socialité le superan aquellas personas "que se ponen encima de la mesa con un brazo así apoyando la cabeza y con la otra mano come. Si pudieran grabarme veríais lo que digo".

Y sus deseos son órdenes, porque nuestra compañera Paloma ha grabado a Lomana para que podáis ver la pose en cuestión que no tolera Lomana porque "si quieres comer derecho y llevándote la cuchara o el tenedor a la boca, no yendo tú a la mesa. Mi madre me decía, 'no eres un perro'. Eso es muy básico, pero es muy importante".

"hay pequeñas cosas que son fundamentales a la hora de comportante en la mesa"

Luego, Carmen Lomana también asegura que es muy importante "no dejar los cubiertos colgados. Los cubiertos, una vez que los tienes y los coges en la mano, tienen que estar dentro del plato. Nunca colgados así a los lados del plato. Estoy diciendo pequeñas cosas que son muy fundamentales a la hora de comportarte en la mesa, que define mucho a la persona".

Hablar a voces, la falta de puntualidad en España... son pequeños gestos que son de "mala educación".

Concluye nuestra colaboradora su reflexión indicando que no soporta "a la gente que habla a gritos. Que estás en cualquier sitio y ya le tienes que decir, oye, por favor, ¿puedes bajar un poco el tono? Porque es que me estoy volviendo loca".