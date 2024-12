Carmen Lomana desvela la música que sonó en su boda: "Parezco una niña"

Cada sábado pasa por Fin de Semana la mujer de los mil estilismos, experta en protocolo y ejemplo de elegancia. Su nombre es Carmen Lomana y, un día más, ha respondido al consultorio de sus oyentes que envían una nota de voz al 666 55 40 00.

En el primer sábado de diciembre, nuestra socialité por excelencia ha querido aconsejar a nuestros oyentes sobre cómo vestir para determinados eventos. Y es que, una findenauta nos ha mandado un mensaje muy especial desde Uruguay para explicar que va a venir pronto a España para ver el concierto de Navidad en el Teatro Real y quería saber cómo ir vestida de manera apropiada. "Tienes que ir elegante, pero sin pasarte -no vayas a ir con traje largo, eso por la mañana no-. Da lo mismo si llevas pantalón o traje, tienes que ir con lo que estés más acostumbrada y con lo que te encuentres más favorecida y más guapa", ha explicado.

Entre otras cosas, también le han preguntado si le gusta la Navidad ahora que estamos ya en pleno diciembre, a lo que ha respondido diciendo: "A mí me encanta la Navidad, aunque a la vez son fechas que me producen cierta melancolía y tristeza por los que ya no están, pero me gusta muchísimo. Lo importante es que no se nos olvide el verdadero significado de la Navidad, que es el nacimiento del niño Jesús".

Y por último, una oyente también ha preguntado directamente por la música que sonó en su boda. Todo porque según cuenta en su mensaje, en las bodas de Estados Unidos se pone mucho la mítica canción YMCA de los Village People. "En mi boda yo elegí todo el concierto de la Iglesia y era música clásica muy bonita. Fíjate, quería salir con la marcha triunfal de Aída, a veces, como dices tú Cristina, parezco una niña" ha comentado entre risas. "Y luego en la fiesta no sonó el YMCA".

