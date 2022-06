'La Esquina del Misterio': científicos chinos encuentran señales de radio que podrían ser extraterrestres

¿Estaremos más cerca de oír 'mi casa, teléfono' pero dicho por un alienígena de verdad y no por un muñeco? Los indicios apuntan a ello y para eso tenemos en Fin de Semana con Cristina la exitosa sección 'La Esquina del Misterio', en la que nos hacemos preguntas prohibidas y hallamos respuestas sorprendentes.





Esta vez es José Manuel Nieves, periodista especializado en Ciencia y Tecnología, quien arroja luz sobre un misterio inquietante: “Es pronto aún para sacar conclusiones precipitadas pero hay revuelo en todo el mundo por una publicación. En un informe publicado el 14 de junio, y después súbitamente eliminado, en el boletín oficial del Ministerio de Ciencia chino 'Science and Technology Daily', se afirmaba que un equipo de científicos de la Universidad Normal de Pekín habían encontrado tres señales de radio emitidas intencionalmente. Y aquí es donde hicieron mal las cosas ya que China, sin dar explicación alguna, lo eliminó repentinamente de su boletín”.





El hallazgo fue, explica Nieves, “gracias al nuevo y enorme radiotelescopio de 500 metros de diámetro FAST (Five hundred meter Aperture Spherical radio Telescope), instalado en el suroeste de la provincia de Guizhou y conocido como 'Sky Eye', el 'Ojo del Cielo'. FAST es, de lejos, el mayor radiotelescopio que existe en el mundo. Esas señales de radio de banda estrecha son las que normalmente utilizan los aviones y satélites humanos, por eso tenían que estudiar mucho más para comprobar que no era interferencia y los científicos no pudieron terminar su trabajo. Esto ha pasado varias veces, que una señal de radio procedente del espacio profundo desconcierta a los científicos. En la memoria de todos queda, por ejemplo, ese momento cuando las supuestas señales alienígenas captadas entre 2011 y 2014 eran producidas por los propios investigadores cada vez que calentaban sus almuerzos en el microondas”.





Además de esto, José Manuel detalla la masiva desclasificación de documentos por parte del Gobierno de EE.UU.: “Pilotos profesionales y astronautas aseguran haber vistos cosas muy raras y el Gobierno de EE.UU. ha empezado a publicarlos, incluso ha ampliado el término de UFO a “fenómenos aéreos no identificados”, nadie dice que sean extraterrestres sino que pueden ser una de estas tres opciones: armas de un país enemigo, un fenómeno meteorológico natural no conocido, o que sean marcianos en sus naves. Lo que sí es importante y relevante es que por primera vez han implicado a la NASA y va a investigar esto, vamos a tener por fin científicos de verdad de pata negra investigado estas cosas, así que después del verano deberíamos empezar a ver informes serios y científicos”.