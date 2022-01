“Hay hormigas capaces de hacer balsas con sus cuerpos o comerse un antílope en horas”

En ‘La Esquina del Misterio’ nos gusta profundizar en lo desconocido, lo extraño y, muchas veces, en lo estrambótico. Y seguramente el diminuto mundo de las hormigas pase más desapercibido de lo que debería, a pesar de que hacen muchas cosas.

Las vemos ajetreadas llevando semillas en largas pistas en el suelo de un solar… o en el peor de los casos en la encimera de nuestras cocinas llevándose nuestro preciado alimento, y hasta aquí llega nuestra preocupación por ellas. Pero, ¿y si te dijera que algunas practican la agricultura, la ganadería, la costura, los servicios de salud pública o estrategias de batalla que podrían parecer diseñadas por un genio humano?

Este sorprendente dato y muchos otros los podemos encontrar en un libro, ‘¿Qué sabemos de las hormigas?’, escrito por José Manuel Vidal Cordero, licenciado en Biología, Máster en Conservación, Gestión y Restauración de la Biodiversidad por la Universidad de Granada y miembro de la Asociación Ibérica de Mirmecología (AIM), quien ha pasado por Fin de Semana con Cristina para asegurar que ”ofrecen tantos servicios para el ecosistema que es complicado una respuesta concreta a para qué sirven. Entre otras cosas, juegan un papel clave en la regeneración y el funcionamiento de los ecosistemas. Se alimentan de semillas y de su consumo a la dispersión solo hay un paso, ya que no todas las semillas llegan al hormiguero. También contribuyen a la polinización. Por otro lado, sus hábitos carroñeros y de depredación las convierten en eficaces sistemas de limpieza de la naturaleza porque retiran los cadáveres de animales de pequeño porte y participan en las primeras etapas de descomposición de seres vivos de mayor tamaño”.

¿Cuántas especies se conocen y cuál es la que consideras más sorprendente? José Manuel asegura que “la gente piensa que solo existen tres: la buena, la fea y la mala. Pues no, hay más de 13.5000 especies, rondan las 14.000. La más sorprendente para mí es un grupo de especies conocidas como ‘hormigas cepo’, tienen una forma espectacular de capturar, abriendo las mandíbulas 180º y las cierra a toda velocidad”.

También aborda el experto la “fundación de un matriarcado”: “En toda regla. Son hembras, los machos son una pequeña proporción que solo copulan con la futura reina. La figura de jefa es lo que la gente tiende a pensar, pero yo diría que es una esclava de las obreras, no deja de ser una máquina de poner huevos. Son muy pocas reinas las que salen del hormiguero y fundan una colonia, suelen morir por muchos motivos. Cuando una reina funda su hormiguero se lo ha ganado a pulso”.

Por supuesto hay mitos sobre las hormigas que abordas, como que siempre han sido idealizadas como ejemplos de dedicación, efectivas, ordenadas y constantes. También se dice que nunca duermen y que el éxito de la vida colonial se sustenta sobre los pilares de la paz y la armonía: “Es verdad que descansan y duermen, no tienen párpados pero no significa que no duerman”.

El biólogo también detalla que son capaces de hacer una balsa con sus propios cuerpos… ¡sin que su vida corra peligro!: “Son las de fuego, se ha visto cómo son capaces de sobrevivir a inundaciones gracias a las uñas que presentan al final fin de sus tarsos, se enganchan y forman una burbuja que hace que la balsa flote, que puede ser un manjar para animales del agua, y es autocurable porque se van sustituyendo. Hay algunas capaces de bucear en los jugos gástricos de una planta carnívora”.

Seguramente más de uno piense en las hormigas letales de ‘Indiana Jones: El Reino de la Calavera de Cristal’ devorando a una persona sin que ésta pudiera hacer nada, o las de ‘Cuando ruge la marabunta’, que avanzan imparables devorando las plantas a su paso. ¿Hay hormigas capaces de estos estragos? “El ser humano no es un ser creador sino creativo. No podemos crear algo a partir de la nada. Si hacemos pelis de esta índole es porque en la naturaleza existe algo parecido”, explica José Manuel, que añade que “en África veremos algo similar, hormigas legionarias capaces de reducir a huesos a un antílope en cuestión de horas, van limpiando y barriendo a su paso”.