“¿Dirías a un desconocido dónde vives? Pues tampoco te conectes a cualquier Wifi ni a conectores USB públicos”

El móvil se ha convertido en nuestra más constante compañía: llevamos en él nuestras fotos, vídeos, música, agenda, correos personales, cuentas de banco… y toda esta información puedes ponerla en peligro o perderla porque, entre otras cosas, en los lugares públicos hay wifi’s públicas o conectarte a conectores USB.

Stella Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting, explica que la conexión 3G/4G no tiene peligro “porque es una conexión privada con tu operador”, sin embargo una wifi privada es otro cantar: “Se supone que son redes seguras porque están analizadas, en principio son bastante buenas, como la de casa, que controlas tú. Se supone que nadie hackea tus contraseñas, aunque conviene cambiarlas periódicamente”.

“Lo que no son tan seguras son las wifi’s públicas no supervisadas”, detalla Stella: “Vas a un bar, a una estación de tren, a un aeropuerto… y el que tienes al lado, que no conoces quién es ni de lo que es capaz, lo está también. Puede entrar a tu dispositivo, robarte información, tus contactos, etc., esas redes no deberíamos usarlas, no hay necesidad”.

Sobre el uso de USB para cargarlos, Stella explica que “está muy de moda, hay postes USB para cargar el móvil. Creemos que estamos cargando batería… y no. Aparte de la electricidad también hay transmisión de datos a través del cable USB, hay que tener cuidado y se pueden tomar ciertas precauciones para usarlo con prevención o, directamente, no usarlos. Aquí es necesario que vaya mala intención: puede haber un ‘malware’, que es un virus que entra a través de ese cable, o puede que te pidan permiso para acceder a tus datos, y si lo haces, es como si por la calle un desconocido te pregunta dónde vives y tú se lo dices. ¿Qué hacemos si necesitamos carga? Hay varias opciones, llevar encima un pequeño cable para poner entre el dispositivo y el teléfono para que nos proteja, un filtro. También podemos llevar un cargador de batería propio… o aguantarnos y no tener ansia”.