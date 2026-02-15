Fernando Martín desvela los cinco clichés que toda comedia romántica repite

El humorista Fernando Martín ha aprovechado su sección en el programa Fin de Semana con Cristina López Schlichting, para desgranar la fórmula que, según él, comparten todas las comedias románticas. A raíz de tener que ver la última película de Bridget Jones por San Valentín, a la que se refirió en tono de broma como "Bridget Jones 4, loca por él", Martín ha expuesto los clichés inevitables del género.

Protagonista torpe y encuentro 'casual'

El primer ingrediente indispensable es la torpeza. Para el colaborador, en estas películas "siempre tiene que haber un protagonista torpe", ya que, de lo contrario, "no es una película de amor, es bricomanía". Este personaje, a menudo, protagoniza una escena clásica: tirarle un café encima al chico que le gusta. Este protagonista necesita, a su vez, "un amigo o una amiga que le dé consejos" con frases como "dile lo que sientes".

Alamy Stock Photo Escena de 'El diario de Bridget Jones'

A esto le sigue un encuentro casual, que según Martín, no se parece en nada a la vida real. "Tú te encuentras con tu alma gemela de manera casual chocándote en una esquina mientras llevas siete tazas de café", ha comentado con ironía. En lugar de enfadarse, los protagonistas "se quedan mirándose como las vacas a los trenes" mientras suena de fondo una canción de Ed Sheeran y "salta la chispa".

El gran malentendido y el final feliz

Otro elemento clave es el gran malentendido que amenaza con arruinarlo todo. El humorista lo ejemplifica con la clásica escena de "le vi besando a otra", que resulta ser un familiar: "¡no puedo creer que fuera su hermana!". Este momento suele ir acompañado de lluvia y lágrimas, creando un clímax dramático antes de la reconciliación.

Alamy Stock Photo 'Novia a la fuga'

Pero que nadie se preocupe, porque el final feliz está garantizado. Martín asegura que el desenlace siempre incluye una escena memorable, como "una carrera por el aeropuerto o habrá una declaración de amor en una boda frente a 300 personas". Con todos estos ingredientes, el humorista concluye que a la saga le queda cuerda para rato: "a Bridget le va a dar para Bridget son 6, para la 7 y para la 8".