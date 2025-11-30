¡Fernando ya ha echado un ojo al catálogo de juguetes de este año! Y ha alucinado con lo que ha encontrado

El colaborador Fernando Martín ha repasado, en su sección semanal en el programa 'Fin de Semana' de COPE con Cristina López Schlichting, las novedades que trae el esperado catálogo de juguetes para 2025. Un análisis en el que ha destacado la convivencia de juguetes clásicos con tendencias de lo más sorprendentes e incluso escatológicas.

Clásicos que nunca mueren

Martín ha comenzado su análisis destacando la presencia de juguetes que son auténticas "novedades" de décadas pasadas, como el Gusiluz, lanzado en 1980: "Dentro de poco vamos a empezar con esas frases al Gusiluz de, madre mía, ha vivido dos guerras, tres crisis económicas, dos reyes, tres papas, y ahí está como si nada". También ha mencionado a los Playmobil, de 1974, de los que dice con ironía que "lo de vivir sin codos y sin rodillas parece ser que a la gente le gusta".

Para ambos, el colaborador ha propuesto divertidas modernizaciones. Sugiere un Gusiluz que "se oscurezca para ahorrar luz" y que dé consejos como "vaya palo, la calefacción", llamándolo 'Gas y Luz'. Para los Playmobil, imagina una versión 'PleMobile' en la que las figuras pagaran con el teléfono y dijeran frases como "te hago Bizum".

Sostenibilidad y nuevas modas

Un apartado que ha llamado la atención de Martín es el de los juguetes sostenibles, que él ha rebautizado como "juguetes tristes" o "el aburrimiento en estado puro". Ha puesto como ejemplo un "set de verduras de madera", cuestionando la emoción que puede generar en un niño un regalo así, calificándolo como "la antinavidad".

En cuanto a las nuevas tendencias, entran con fuerza los peluches de alimentos, como el aguacate de peluche. "Ya lo que me faltaba, los desayunos con aguacate ahora están de moda y ahora también los juguetes de aguacate", ha comentado. Ante el éxito de estos productos y de otros como el peluche de capibara, ha ironizado con que "el año que viene veo que estamos sacando el peluche de legumbre, de lenteja".

La tendencia más escatológica

Sal a pasear con ellas... ¡y recoge sus necesidades!" Fernando Martín El entusiasmo de los domingos de Fin de Semana

Sin embargo, lo que más ha sorprendido al humorista es la abundante presencia de juguetes relacionados con las cacas. "No sé qué pasa a los niños con las cacas", ha afirmado, enumerando juegos como 'Atrapa la caca', 'Chichi Love', que es un perro que hace caca, o 'Pedrete el mono guarrete'. Ha destacado uno en particular, 'Popping pupis', cuyo eslogan es "sal a pasear con ellas y recoge sus necesidades".

Fernando Martín ha concluido su repaso mencionando otro clásico que vuelve, el Tragabolas de 1978, y compartiendo una anécdota personal sobre la carta a los Reyes Magos de sus hijas: lo han pedido "todo", por lo que "van a acertar en cualquier caso".