¿Por qué mostrarnos vulnerables con nuestra pareja es ventajoso? Marian Rojas da las claves para que una relación funcione

A veces entendemos las relaciones, no solamente las relaciones afectivas, también las relaciones sociales como un múltiple desafío y nos creamos una imagen poderosa, fuerte, capaz de hacer frente a los desafíos de la vida que no es muy real.

Pero claro, cualquiera muestra los lados flacos, los lados vulnerables porque los tiburones (nuestros enemigos conocidos o desconocidos) están esperando para darte su peor bocado. Dice Marian Rojas que no es así, que mostrarse débil y vulnerable puede ser ventajoso.

"Es un tema muy bonito, sobre todo si alguien está casado o en pareja. Porque, ¿qué es la vulnerabilidad en pareja? Mucha gente dice, el amor verdadero empieza cuando uno se quita la armadura, uno se muestra tal cual es, me tienes que querer como soy. ¿Pero qué pasó? Que cuando uno empieza la conquista y la seducción, uno nunca muestra los defectos ni las vulnerabilidades. Uno quiere mostrar que es deportista, que ha gestionado su vida muy bien. Es decir, uno no habla desde lo que no le gusta de uno mismo, sino que enseña lo que puede parecerle atractivo al otro o a la otra que tiene delante", señala la psiquiatra.

Por ello, subraya Marian Rojas, "cuando empieza la convivencia y en la convivencia, ahí es donde te empiezas a mostrar y te descubres. Como dice el psiquiatra Enrique Rojas, "el amor cuando llega puede ser muy ciego y cuando se va es muy lúcido".

Y parte de esa lucidez es que ha visto los fantasmas, el lado un poco más oscuro, más sensible, más vulnerable de la persona que tienes enfrente.

Una relación funciona si se basa en la verdad

Para que "una relación funcione tiene que nacer o vivir en la verdad. Es decir, uno conoce al otro. No significa que conozco todos los lados oscuros de la persona que tengo delante, pero sí que conozco cómo es mostrar nuestras emociones, hablar de lo que nos duele, incluso decir en alguna ocasión es que tengo miedo a perderte o me siento tan feliz en esta relación que si te pasará algo o incluso alguna vez expresar que a veces no me siento suficiente para ti porque tienes tanto trabajo que siento que estoy relegada o relegado a un segundo plano o incluso esto que haces que a veces, pues, me afecta más de lo que parece", destaca Mirian Rojas.

"La vulnerabilidad en la pareja es necesaria", dice la psiquiatra, "porque hay que construir intimidad, pero también puede asustarnos mucho. ¿Qué pasa? Que en el fondo desde pequeños muchos aprendimos que mostrarnos sensible es sinónimo de debilidad y entonces en pareja cuando uno está comprometido el miedo al rechazo, al juicio, a alguien use nuestra vulnerabilidad en nuestra contra, porque no hay nada peor que decirle tu debilidad a la persona que más quieres, y en un momento de discusión te la suelte".

Abordar el problema desde la autorregulación

A veces hay que tener conversaciones incómodas pero desde el cariño. Es decir, te necesito pero sin miedo a parecer débil. ¿Y cómo aprender a gestionarlo o qué herramientas podríamos dar? Por ejemplo, practica lo que llamamos la autorregulación. Tú te regulas, te vas estabilizando emocionalmente. Es decir, antes de compartir algo vulnerable, primero conecta contigo mismo.

¿Cómo puedes contar esto ahora? "Si estás absolutamente desbordado es mucho peor. Esa respiración profunda, sal desde un momento de calma. Hay que abordar estas cosas cuando no haya otras presiones. Cuando te encuentras particularmente relajado".

Añade, Marian Rojas que, tanto en consulta y en su vida personal, hace esta práctica. "Empezar con esta frase que es: me cuesta decirte esto, pero creo que puede ayudar en la relación o en lo que estamos atravesando tú y yo. Te pido comprensión antes de juicio. O sea, hacer como una pequeña introducción en la que pides amabilidad a la persona que tienes delante. Luego, elegir el momento. donde haya una cierta calma porque los dos están emocionalmente con mucha más capacidad de conectarse".

Hay que intimidar emocionalmente, no solo físicamente

Cuando dos personas se hablan, desde la taquicardia o desde el corazón latiendo a una forma mucho más pausada, no están en estado de alerta intoxicado de ese famoso cortisol.

No te juzgo, me abro, te escucho e intento no sentir que me estás atacando. Porque muchas veces uno se pone a la defensiva o directamente juzga. Es decir, oye, voy a buscar entenderte. Voy a entender por qué te pasa lo que te pasa o por qué buscar esta vulnerabilidad te tiene tan bloqueado o tan bloqueada.

Y luego, "crear un espacio seguro entre los dos. Las parejas, cuando la relación no funciona, cuando la gente se separa o la pareja se rompe, una de las cosas que uno ve es que no había intimidado emocionalmente. No me refiero a la intimidad física, sino a la intimidad emocional. Es decir, es que no me conocía como yo era. No me apoyaba en lo que era más difícil para mí. Hay que bajar la barrera de la hiperpotencia y el superwomanismo", concluye para cerrar el diván de este sábado.