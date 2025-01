Marian Rojas señala el hábito que debes incluir en tu rutina para conseguir que te pasen cosas buenas: "Se trabaja"

¿Prestas atención al lenguaje no verbal de otras personas? ¿Te fijas en los gestos o las miradas del otro cuando estás manteniendo una conversación.

te puede interesar La película de Pixar que recomienda Marian Rojas a sus pacientes para superar la tristeza en su vida

Este sábado, Marian Rojas pone el foco en la importancia del lenguaje no verbal y en todo lo que nos aporta en su sección de 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting.

En primer lugar, la psiquiatra ha explicado que cuando recibe a un paciente en su clínica ya percibe gran parte de sus emociones. Cuenta que para acceder a su despacho desde la sala de espera hay que bajar unas escaleras. Mientras el paciente va bajando, ella se queda mirándole y ya capta mucha información de gran valor.

"Algunos se ríen y me dicen, ¿cómo me ves la mirada? Porque yo les hablo mucho de lo que me dice la mirada", detalla.

La importancia del lenguaje no verbal

En este punto, Rojas ha compartido con todos los oyentes un dato muy importante: "Según los grandes expertos y psicólogos y especialistas dicen que el impacto de un mensaje depende un 7% de las palabras, un 38% del tono de voz y un 55% del lenguaje corporal".

Explica entonces que "cuando alguien te está diciendo algo tú escuchas un mensaje. Esa persona te está utilizando un tono, lo segundo es, ¿cómo lo dices? Hay gente que ve, pero hay gente que intuye. Si el gesto es visto con los ojos, eso llega a la persona con mucha más fuerza que incluso las propias palabras.

Yo tengo una paciente que siempre que me cuenta viene a contarme que está triste y siempre está sonriendo. Y yo le digo, es que no me cuadra".

Los tipos del lenguaje

Respecto a los tipos de lenguaje, hay varios: "Están las expresiones faciales, lo clásico, la sonrisa Pero también puedes ver la sonrisa nerviosa o la sonrisa sarcástica. Luego hay expresiones faciales universales, que es un tema maravilloso que se investigó Y es que una persona en Indonesia, Brasil, Inglaterra o Canadá cuando están alegres sonríen o cuando están tristes ponen una cara de tristeza.

Es decir, las emociones básicas como la alegría, el miedo, la tristeza, el enojo o el disgusto son reconocidas globalmente.

Luego está lo que son los gestos. Las personas que conocemos un poco este mundo y sobre todo en consulta se analiza muchísimo. Los gestos tienen un componente cultural muy importante y emocional. La parte de la postura, los brazos. Si la persona te está cruzando los brazos puede ser timidez, puede ser que no se siente a gusto, está la defensiva".

La relación entre nuestro organismo y nuestra mente

Por último, Marian Rojas ha puesto el foco en la relación entre nuestro lenguaje corporal y nuestra identidad: "Siempre hemos dicho que había 5 sentidos, la vista, el ojo, el olfato, el oído y el tacto. En los últimos tiempos hay dos sentidos, uno tiene que ver con cómo está mi cuerpo y mi organismo y cómo mi cerebro lo percibe.

Europa Press Los expertos aseguran que nuestro cerebro necesita asimilar

Es decir, mi organismo está constantemente recibiendo las señales de cómo está mi cuerpo mi estómago, mi útero, mi riñón, etc. Y eso que a veces decimos tengo un pálpito, eso significa que una serie de señales dentro de mi organismo llegan a mi cerebro y yo intuyo algo.

Esa cosa como que no sabes de dónde viene, parece ser que es un cúmulo de señales internas del cuerpo. Una cosa que se trabaja muchas veces es que para mejorar tu salud mental tienes que mejorar cómo te mueves, te comportas, gesticulas, etc.

Nuestro organismo y nuestra mente están unidos, pero como yo tengo la postura, los gestos, la espalda. Si quieres que las cosas te vayan más o menos bien, mándale a tu cerebro que las cosas van más o menos bien".