Ha pasado como un huracán por nuestro país, dejándolo todo patas arriba y, a todas las fans, con una resaca emocional de la que cuesta recuperarse. Ha llenado dos noches seguidas el estadio Santiago Bernabéu, pero podría haberlo llenado otras dos si hiciera falta. Por supuesto, te hablamos de Taylor Swift, la estrella del pop que más ha cambiado los paradigmas en los últimos años.

De ella podríamos decir muchas cosas, recalcar lo gran compositora que es, la producción y lo bien medido que está todo en su gira The Eras Tour, y lo artista que es. Porque sí, ella ha creado un concepto único y se ha hecho, con perdón de Madonna, con el trono del pop en lo que respecta a este siglo.





Es todo un fenómeno y así lo afirman las 120.000 personas que la vieron estos últimos días en Madrid, que hicieron colas eternas para poder estar lo más cerca posible de su ídolo, reviviendo, sin ningún tipo de duda, el fenómeno fan. A pesar de que lleva prácticamente 20 años de carrera, ya que comenzó a componer y a tener sus propias canciones a los 14 años, ha sido ahora cuando ha explotado todo su boom.

Tanto, que hemos visto distintas personalidades acudir a su concierto, desde Óscar Puente hasta Yolanda Díaz, que abandonaban el hemiciclo para verla en directo. Por eso, hoy que la tenemos tan cerquita, no hemos podido evitar preguntarle a Carmen Lomana qué es lo que opina de este fenómeno musical, con todas las letras.

Y ella, para sorpresa de nadie, se ha declarado su fan.

Una de las relaciones más desapercibidas de Taylor Swift

Carmen Lomana contaba que es una fan absoluta de Taylor Swift, y que la descubrió de casualidad hace 7 años. Aunque pueda parecer que la descubrió por su música y porque es una gran amante del country, lo cierto es que lo hizo a partir de una relación que tuvo la cantante, que duró unos meses, y que pasó muy desapercibida.

Porque sí, todos conocemos sus relaciones con Jake Gyllenhaal, Joe Jonas o Calvin Harris, pero pocos saben de esta relación que ha destapado Carmen Lomana.

"La sigo desde hace 7 años, me pareció una niña con mucha clase y mucho estilo, era el sueño americano de la mano de Conor Kennedy, llevaba un bikini de dos piezas que yo quería y se lo mandé a Sardá a ver si me lo podía hacer, ideal... ¿Pero de dónde ha salido esta niña tan divina?", decía Lomana.

Conor Kennedy y Taylor Swift, foto de Wenn, revista PEOPLE

Sin embargo, desvelaba que esa relación no prosperó porque ella "se emocionó tanto creyéndose una Kennedy que se le fue la pinza, y él se asustó, porque no estaba maduro para tomar decisiones así tan importantes" recalcaba la socialié.

"Ella le cantó al desamor, era muy buena al country, la más joven que fichó una discográfica. No ha sido fácil llegar aquí, ha luchado mucho con inteligencia. Es una mujer envidiada y atacada y estos conciertos ha sido el resurgir de una maravillosa mujer. Es espectacular, ni un fallo" decía.

La clave del éxito de Taylor Swift

Y sí, después de tantos años de carrera, Taylor Swift ha experimentado un resurgir en su carrera digno de estudio. ¿Cuál es la clave para ese éxito tan desmedido? Carmen Lomana lo tiene bien claro.

"La clave es que es ella misma, tiene valores, está bien formada, educada, ha luchado y le ha costado llegar. Es de una familia estupenda, su padre es agente de cambio y bolsa, y su madre ha sufrido mucho porque tiene episodios de cáncer".

"Es una buena influencer porque les influye a los jóvenes en ir bien arreglado, ser muy trabajador, comportarse bien y que en la vida nadie te regala nada si no lo trabajas. Y nunca se le ha pillado con drogas, con la marcha que lleva. Viva Taylor Swift" sentenciaba.