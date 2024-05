El fenómeno Taylor Swift aterriza en España y así lo viven nuestros 'fósforos': ¿Siguen a la artista?

Esta semana, aterriza en España un auténtico fenómeno musical. Se llama Taylor Swift. No sé si la has escuchado alguna vez, pero si no te sonaba o no la conocías, ya sabes quién es porque su nombre aparece en todos los medios de comunicación. Alberto Herrera, desde el Bernabéu, estadio que acoge dos conciertos de la artista internacional, ha arrancado 'la hora de los fósforos'. Ese momento en el que hablamos con los oyentes de 'Herrera en COPE'.

Una 'fósfora' llamada Arancha ha asegurado que es admiradora de Swift por su hija, que la sigue desde los siete años. Van a ir al concierto de este miércoles. "Me sé varias canciones, ella la pone mucho en casa, y me ha pasado la lista de canciones que va a tocar hoy. Ahí estamos, aprendiéndolas. Tenemos asientos asignados".

Hablamos con Daniel, un oyente que es fan de Taylor Swift también por su hija. "Somos los padres sufridores. El domingo llegamos de Lisboa de verla, ella compró la entrada con un año de antelación y me lo dijo. Se inventa outfits para ir prácticamente igual que su ídolo. Es el primer concierto al que he ido de Taylor Swift en mi vida. Había 40.000 personas que se quedaron fuera y eso me pareció superincreíble", relata en 'Herrera en COPE'. No te pierdas aquí la sección completa.

Audio





Isabel, por otra parte, nos cuenta que tiene dos hijas. Una de 25 y una de 21. En agosto, van a Wembley a ver a Taylor Swift. Isabel no va a ir porque le da pánico tanta multitud. Tienen las entradas sacadas desde hace un año. Y las consiguieron.

"Estoy muy emocionada", relata una 'fósfora' muy contenta de acudir a un concierto de la artista estadounidense

¿Y es fan Cristina de Taylor Swift? Responde que sí, irá a verla el jueves 30. Va desde Cantabria. Está ahora mismo de camino a Madrid y ha tenido que invertir 465 euros. Para ella, es un evento importante. "Soy seguidora desde que tengo 11-12 años y ahora tengo 26. Y estoy muy emocionada. Tengo la sensación como si tuviera una amiga al otro lado del charco".

Paqui también ha querido decirnos que ella no va al concierto de Swift. Pero sus hijos sí. Han salido esta mañana de su casa a las 4 de la mañana y van en un autobús rumbo a Madrid desde un pueblo de Barcelona.

No te pierdas el resto de testimonios de nuestros 'fósforos' en el audio adjunto a esta noticia.