La visita de Taylor Swift ha 'salpicado' hasta a la política española. En la previa de la votación de la ley de amnistía en el Congreso, sonaba el timbre para que acudan sus señorías. Entraba, entre otros muchos, Óscar Puente, ministro de Transportes. Fue el miércoles al concierto de Taylor Swift.

"Maravilloso, maravilloso. Todo el mundo sabe que soy Swiftie", decía Puente. Pero es que, al segundo, pasaba la vicepresidenta Yolanda Díaz. Decía que afrontaba la jornada con serenidad. Los periodistas también quisieron saber si ella acudió al concierto.... pero no hubo respuesta. Sobre todo esto ha hablado Carlos Herrera con María José Navarro.





En concreto, el comunicador (y visiblemente molesto) decía que "es que es una cosa tremenda. Un día que se publican las cosas que se publican sobre Begoña Gómez. En fin".

En línea con este tema, María José Navarro también recogía la referencia que hacía Pedro Sánchez a Taylor Swift en un acto público. El presidente del Gobierno aseguraba que "España crece como es la carrera de esta artista que tenemos por España estos días, con una carrera imparable. Pues igual la economía española, imparable". Si quieres escuchar la 'Fruta Pelada' de este viernes, la tienes aquí disponible.

Y, por último, recogemos que el perfil de X llamado Ruido Bernabéu denuncian estar sufriendo amenazas. Una cuenta que sube vídeos en los que se refleja el ruido que tienen en sus hogares a cuenta de los eventos en el estadio.

¿Qué opina Herrera sobre el ruido del que se quejan los vecinos que viven cerca del Bernabéu?

El comunicador, en relación con este asunto, era muy escueto pero sincero: "Qué barbaridad".

Además, ironizaba diciendo que mucho ruido exactamente es lo que estaban generando los ensayos de los músicos de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu.

El vídeo al que hacía referencia María José Navarro en 'Herrera en COPE' ya suma más de 1.000 compartidos, 3.000 'likes' y 1.000 comentarios.

"Danos minuto y resultado de todo lo que suceda allí", "¿Aún no has vendido la casa?", "Mucho ánimo, estamos contigo" o "Así no se puede vivir", son algunos de los mensajes que responden a estas imágenes en las que se puede escuchar el sonido que se escucha desde las viviendas próximas al estadio que tiene muchos eventos este año por delante. Entre ellos, destacan los conciertos de Karol G, Luis Miguel, Manuel Carrasco o Duki.

La acústica del estadio ha sido un tema muy estudiado y cuidado por los encargados de la obra, pero parece que se han olvidado de lo más importante, que es aislar de alguna forma el ruido que se puede escuchar fuera del recinto.

Los vecinos aseguran que no solo es la música de las actuaciones. Cuando el evento finaliza, los equipos de limpieza y los equipos de trabajo que todavía realizan los últimos esfuerzos para concluir la obra también tienen que trabajar y todo este movimiento genera ruido en las calles adyacentes al Bernabéu.