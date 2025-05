La moda que Carmen Lomana condena sin contemplaciones: "Denota lo hortera que eres"

Publicado el 17 may 2025, 12:26 - Actualizado 17 may 2025, 13:28

Calentando motores para la noche de Eurovisión, Carmen Lomana ha pasado por el estudio de COPE para responder, como cada sábado, al consultorio de sus oyentes -666 55 40 00- y repasar la crónica social.

La primera pregunta, no podía ser otra, es si va a ver esta noche la actuación de Melody en el festival de Eurovisión: "Veo a Melody que arrasa... ¡hace de todo! Con una energía, una alegría... es una diva". Reconocía la socialité tener la canción metida en la cabeza: "Me ha fascinado. Hoy vengo pronto a casa para verla (...) si hace falta paro en un bar de carretera a verlo".

Otra de las cuestiones que han planteado a Lomana es si, a la hora de colocar en un jarrón unas flores, hay que dejar el papel en el que vienen envueltas: "Nunca con el papel. Eso es para impactar la belleza de las flores. Ni se te ocurra poner en el jarrón las flores con el papel. Si te gusta el papel lo doblas y lo guardas".

A la hora de elegir un traje para una confirmación, duda que planteaba una oyente, no hay que complicarse excesivamente la vida: "Muy fácil. Ir normal. A una confirmación se va vestido serio pero no es un momento de look. Como en un día a día, no es como ir a una boda. Por ejemplo. Si te gustan los vestidos cómprate una bonito que te quede bien, sin necesidad de llevar abrigo. O algo socorrido y elegante, un traje de chaqueta. Este año se lleva mucho el verde y el azul".

¿Y qué opina de esas uñas postizas kilométricas que lucen tantas personas? "Gente normal de gustos... ¿cómo vas a ir con eso? Me recuerdan a Maléfica. Son incomodísimas. ¡A mí se me caería todo! Son garras... y encima se las decoran con dibujitos. Eso denota lo hortera que eres".

