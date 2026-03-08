Del western de 'Marshalls' a la épica de 'La casa de David': las series que llegan en marzo

El cambio de mes trae consigo una nueva oleada de estrenos en el panorama de las series. Para analizarlas, el experto Javier García Arevalillo ha repasado en el programa 'Fin de Semana' de Cristina López Schlichting los lanzamientos más destacados, con opciones románticas y propuestas para todos los gustos que prometen cautivar a los espectadores.

El universo 'Yellowstone' no descansa

La primera gran apuesta es 'Marshalls', una secuela del universo 'Yellowstone' creada por Taylor Sheridan. La trama se sitúa en el futuro inmediato tras el final de la serie original y sigue a Case, uno de los hijos de la saga, que se une al cuerpo de los Marshalls. García Arevalillo la describe como una serie "palomitera seguro" que mantiene la esencia de su predecesora, con la acción y los "parajes absolutamente sobrecogedores" de Montana como protagonistas.

Romance, fantasía y aventuras piratas

Para los amantes del romance de época llega la octava temporada de 'Outlander'. A pesar de que tanto el experto como la presentadora reconocen haberse "bajado del barco hace algunas temporadas", la serie mantiene una legión de seguidores. La ficción sigue mezclando "elementos fantásticos" con "viajes en el tiempo", un triángulo amoroso y la espectacularidad de las Highlands escocesas.

Otra de las novedades es la segunda temporada de 'One Piece', la adaptación con actores reales de un manga clásico japonés. Javier García Arevalillo confiesa que, sin ser un gran conocedor del universo, la primera temporada consiguió "cautivarle". La historia sobre la búsqueda de un tesoro pirata en un mundo de fantasía destaca por su protagonista de "un idealismo bonito" y por unas escenas de acción que han sabido adaptarse bien a la ficción con personas.

También regresa con su séptima temporada 'Un lugar para soñar', una producción que el colaborador compara con la mítica 'Doctor en Alaska'. La serie narra las historias entrelazadas de los habitantes de un pueblo en las Montañas Rocosas, con personajes que huyen de su pasado y afrontan nuevos conflictos. Aunque para García Arevalillo la trama puede volverse repetitiva, reconoce que es una historia que "te reconcilia con el mundo" gracias a sus personajes y a unos "paisajes que son sencillamente deslumbrantes".

Animación gamberra y épica bíblica

En el terreno de la animación, llega la cuarta temporada de 'Invencible', basada en un cómic de superhéroes. La serie, con elementos en común con 'The Boys', presenta a Mark, el hijo de una especie de Superman que descubre que su padre no es un héroe, sino un villano. El experto destaca su "grado de violencia casi tarantiniano" y un "componente humano muy interesante", considerándola una de las pocas producciones de superhéroes que "siguen siendo frescas".

Finalmente, el experto recomienda 'La casa de David', una producción que sigue la estela del éxito de 'The Chosen' al adaptar historias del Antiguo Testamento. La serie se adentra en la vida del rey David, una figura que, según García Arevalillo, permite explorar "hasta el último recoveco de la naturaleza humana".

Cristina López Schlichting ha añadido que estas historias son "totalmente rocambolescas" y que, en casos como el de David, "la realidad supera el reportaje".