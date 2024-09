¿Por qué cada vez cocinamos menos? Solo 2 de cada 10 españoles lo hacen a diario

Casi la mitad de los ciudadanos españoles consideran, según el último estudio sobre gastronomía del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que la cocina rápida está sustituyendo a la cocina tradicional. Y es que, aunque los platos más tradicionales son nuestros favoritos, la mayoría son bastante laboriosos y eso es algo que nos frena a la hora de elaborarlos. Eso sí, cuando nos lo prepara otra persona, la cosa cambia.

Las dos conclusiones principales de otro estudio reciente sobre cocina en España son que tan solo dos de cada diez españoles cocinan a diario y casi uno de cada cuatro jóvenes no lo hace nunca. Además, señala que cuatro de cada diez españoles reciben tuppers de otras personas. Los hábitos culinarios están cambiando a buen ritmo, algo que va en concordancia con nuestro ritmo de vida.

Marimar Carreras tiene 56 años y para este reportaje ha explicado a COPE que le gusta ir mucho ir a un sitio en el que venden comida preparada: "pido el menú o un medio menú, les pregunto a mi marido y a mi hija lo que más les apetece comer y le llevo a cada uno sus platos, de forma que de casa solo añado el agua y la fruta. No lo hacemos siempre, pero sí una vez por semana y considero que me sale más económico incluso que hacer la compra y hacer la comida”, explica.

En cuanto a los motivos de que cada vez recurramos menos a la cocina de toda la vida, casi la mitad de los españoles consideran que el actual estilo de vida acelerado no permite mucho tiempo para cocinar. El 13 por ciento cree que todo se debe a la mayor facilidad para acceder a la comida a domicilio y alimentos precocinados y casi el mismo porcentaje esgrime que se debe al aumento de las personas que no saben cocinar.

Milagros Matesanz, de 62 años, sí sabe cocinar y es algo que le gusta pero reconoce que si puede simplificar, simplifica. Especialmente cuando está sola y no vienen sus hijos a comer: “antes me hacía siempre el gazpacho y ahora reconozco que bastantes veces lo compro ya hecho porque me resulta más cómodo”.

Alamy Stock Photo Muchos españoles simplifican a la hora de cocinar, pero hay excepciones

¿NOS ESTÁ GANANDO LA PEREZA?

“Cocinar ahora se ve como una tarea. ¿Qué joven se pone a hacer unas migas manchegas? Sin embargo, cuando llegan a casa de sus madres les piden no solo que se las hagan sino varios tuppers para poder disfrutar otros días en sus casas o en el trabajo. Y todo porque esa comida de mamá,-de tu casa, de tus recuerdos, que te sabe a gloria, la del chup chup,- es también la que más nos gusta, la que mejor nos sienta y la que más echamos de menos aunque ahora nos da pereza hacerla”, explica para COPE Mandi Ciriza, experta en gastronomía al frente de Canal Cocina.

Esta especialista en cocina considera que incluso la compra ha cambiado en estos últimos años especialmente en los jóvenes, que son los que menos se atreven a encender los fogones, porque a menudo constatan que muchos productos de los que incluyen en el carro de la compra termina desperdiciándose: “como mucho compran envasados porque si les sale un plan lo que tenían previsto para la cena lo acaban tirando”.

Eso sí, más allá de todo esto, se da una paradoja: y es que somos más sibaritas y nos gusta más la gastronomía que nunca. Vemos programas que giran en torno a la cocina y seguimos en redes sociales a muchas personas que se dedican a probar diversos restaurantes, bares y mesones.

“¿Quién no tiene ahora tres tipos de sal diferentes o tres vinagres? Y esto en casa de nuestros padres no existía. Además todo el mundo ha comido ya mucha cocina internacional, pero a la hora de meternos en la cocina cada vez más gente le da pereza”, afirma Ciriza.

Alamy Stock Photo Los tuppers son una gran opción y los jóvenes recurren mucho a ellos cuando visitan a sus familiares

Es MEJOR ORGANIZARSE BIEN y APLICAR EL BATCH COOKING

Concentrar en un solo día la elaboración de los menús de buena parte de la semana también es tendencia. Más de tres de cada diez españoles llevan a cabo esta práctica conocida como batch cooking, siendo cuatro de cada diez en el caso de los jóvenes. En Madrid son casi la mitad quienes concentran los tiempos dedicados a cocinar para poder distribuir esos platos para los tápers semanales.

Gallegos, vascos y valencianos son los españoles que más cocinan. A mayor edad, se cocina con más frecuencia y también una dieta más variada. Casi la mitad de los jóvenes no incluye pescado elaborado en sus menús: “aunque sí que consumen latas no el lo mismo que tomar pescado fresco o congelado. Es una tendencia preocupante también para la salud como el recurrir con frecuencia a los platos preparados y precocinados”, señala Ciriza.

Un problema adicional es el del legado: “si los hijos no aprenden a cocinar, los nietos no sabrán lo que es un cocido madrileño. Hay pocas cosas importantes para seguir vivos y de lo que se trata es de convertir una obligación en una pasión, hay que pensar que no es comer, engullir o llenar el estómago sino que puede ser algo mucho más agradecido”, concluye la experta en gastronomía.

