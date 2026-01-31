Venezuela anuncia una amnistía general en un giro atribuido a la presión de Estados Unidos

El Gobierno de Venezuela ha anunciado por sorpresa su intención de impulsar una ley de amnistía general que cubra el periodo de violencia política desde 1999 hasta la actualidad. La noticia, adelantada por Delcy Rodríguez, supone la principal reclamación de la líder opositora María Corina Machado. El periodista Antonio Jiménez ha analizado esta y otras claves de la actualidad en el programa 'Fin de Semana' de COPE con Cristina López Schlichting, apuntando a que la medida responde a presiones externas.

Una transición pilotada por EEUU

Según el análisis de Antonio Jiménez, la decisión, aunque 'tardía', es un paso 'muy importante' que evidencia el control de Estados Unidos sobre el ejecutivo venezolano. Jiménez ha señalado que, desde la 'extracción' de Maduro, 'Delcy Rodríguez está, digamos, al servicio de Trump y de Marco Rubio'. Esta presión habría sido clave para forzar la liberación de entre 700 y 1.000 presos políticos que saldrán ahora a la calle.

El periodista cree que se están dando 'pasos importantísimos' hacia una transición democrática en Venezuela, que podría seguir el modelo de la transición española, un ejemplo que el propio Marco Rubio habría mencionado a María Corina Machado. Sin embargo, Jiménez ha manifestado sus dudas sobre si se dan las garantías suficientes para el regreso de los exiliados que huyeron del país.

Feijóo denuncia a Sánchez en Europa

El escenario venezolano ha estado también presente en la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) en Zagreb (Croacia). Allí, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por 'ningunear' a la opositora Machado y por sus relaciones con el chavismo. Feijóo ha criticado duramente el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de quien ha dicho sentir vergüenza.

Como español, siento vergüenza de que una persona que ostentó el más alto honor que se puede tener, que es presidir el gobierno de nuestro país, haya blanqueado una dictadura y trabajado para sostenerla"

En el foro europeo, Feijóo ha afirmado: "Como español, siento vergüenza de que una persona que ostentó el más alto honor que se puede tener, que es presidir el gobierno de nuestro país, haya blanqueado una dictadura y trabajado para sostenerla". Además, ha calificado como un 'deber moral' aclarar todo lo que ha hecho el expresidente en Venezuela, unas palabras que, para Jiménez, ponen en evidencia a Sánchez ante sus socios europeos.

Las tramas de corrupción salpican al PSOE

El nombre de Delcy Rodríguez también ha aparecido en la Audiencia Nacional de la mano de la empresaria Carmen Pano, investigada en una de las tramas del 'caso Koldo'. Pano ha declarado haber llevado 90.000 euros en dos bolsas a la sede del PSOE en Ferraz, supuestamente por orden de Víctor de Aldama como pago por favores del Gobierno en una trama de hidrocarburos. Un testigo clave, el chófer que la trasladó, tiene previsto declarar próximamente.

Antonio Jiménez ha destacado la credibilidad de esta confesión, ya que supone 'autoinculparse'. Pero la conexión venezolana no termina ahí. Jiménez ha recordado que el propio Aldama asegura tener un sobre que le entregó Delcy Rodríguez "en el que habría pruebas de que PDVSA, la petrolera venezolana, financió al Partido Socialista", un material que ha calificado como 'pura dinamita'.

Finalmente, el periodista ha analizado el panorama de la izquierda ante las próximas citas electorales en Aragón y Castilla y León. La división y la imposibilidad de un acuerdo entre PSOE, Sumar, Podemos y otras formaciones como la Chunta Aragonesista perjudica, según Jiménez, las opciones del bloque y beneficia al centro-derecha, que según las encuestas podría alcanzar la mayoría absoluta.