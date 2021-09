Veinte años del horror del 11-S: “Me dijeron que murieron todos con los que había estado 7 minutos antes”

La próxima semana semana se cumplen dos décadas desde que dos aviones se estrellaron en un atentado terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York en un 11 de septiembre que estremeció al mundo entero: los inexpugnables Estados Unidos habían sido atacados desde dentro. Un incidente que se cobró casi un total de 3.000 víctimas, pero también muchas historias de superación y solidaridad, como la de William, que tenía que haber estado e el piso 106 desayunando. Rescató a 15 personas y ayudó a los servicios de emergencias al entregar su llave maestra para salvar a un grupo de 100 personas más.

Una de esas historias es la del psiquiatra Luis Rojas-Marcos, director del sistema de salud de Nueva York, máximo responsable de aquellos servicios públicos de la ciudad cuando tuvieron lugar los hechos. “Cuando me avisaron de que había chocado el avión estaba a 10 minutos de las Torres Gemelas. Incluso antes de que impactase el segundo avión me fui con el jefe de bomberos a un puesto que habían dispuesto en la calle de enfrente y, allí, tuvo lugar un escenario conmovedor que no se me olvidará”, recordaba este domingo en Fin de Semana de COPE.