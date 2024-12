Tomás Gómez, en COPE: "Sánchez exige sometimiento porque él es el primer desleal con su partido, sus compañeros y España"

"La línea entre el bien y el mal a Sánchez no le interesa. La dibuja donde él, en cada momento, cree que es más conveniente para sus intereses"

"Sánchez tiene como objetivo el poder. No sabemos para qué porque gobernar... no gobierna"

La última semana del mes de noviembre está siendo sumamente intensa en lo político. En la Comunidad de Madrid especialmente. La dimisión de Juan Lobato como secretario general del PSOE madrileño -aunque continuará como diputado autonómico y senador- se produjo después de que trascendiera que el político había acudido al notario para registrar la forma en la que había recibido un correo con información sobre la pareja sentimental de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Para hablar de esta circunstancia y del panorama que se abre ahora en el PSOE, que este fin de semana celebra en Sevilla el Congreso Federal, ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana Tomás Gómez. Él mismo dirigió el PSOE de Madrid desde el año 2007 hasta el 2015: "Otra vez Pedro Sánchez en estado puro" afirmaba tajante: "Él exige que cualquiera que tenga relación política con él sea capaz de sacrificarse para satisfacer su ansia de poder, de seguir en Moncloa, y para deshacerse de adversarios".

Juan Lobato, relataba en COPE el que fuera alcalde de Parla, se negó a cometer una ilegalidad y "no ha podido ir al Congreso en Sevilla porque le han obligado a apartarse de sus responsabilidades (...) sin embargo Pilar Sánchez-Acera, que es quien envía la documentación cuando no debía difundirse y que intenta que Lobato cometa la ilegalidad, pues ahí la han tenido, formando parte de la comitiva del congreso. Es absolutamente irracional".

Yo he visto cómo se discutía y criticaba a Felipe González. Había debate ideológico. Pedro Sánchez ha impuesto un modelo distinto: el populismo" Tomás Gómez Ex líder del PSOE de Madrid

En opinión de Tomás Gómez, las cosas han cambiado mucho en el seno del partido que fundó Pablo Iglesias Posse: "¡Siempre ha habido debate ideológico! Felipe González tenía un hiper liderazgo que nada tiene que ver con lo que tiene Sánchez. Yo he visto cómo a González se le discutía, se le criticaba internamente y se le obligaba, incluso, a cambiar decisiones. Sánchez ha impuesto un modelo distinto: el populismo. El súper líder que impone su voluntad, que recoge el dictado de sus intereses. Algo muy grave".

"La lealtad, cuando no es mutua, se llama sometimiento. El primer desleal es Sánchez"

Para Gómez lo realmente preocupante de todo esto es el modus operandi de Pedro Sánchez: lo que se hace dentro del partido... se hace en el conjunto de España: "Tenemos un problema de país, que es este gobierno".

Recordaba Cristina López Schlichting la intervención del ex presidente de gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, en la reunión periódico del partido en la que reclamaba lealtad: "Yo le diría que la lealtad, cuando no es mutua, se llama sometimiento. Sánchez exige sometimiento porque el primer desleal con su partido, sus compañeros y con España es Pedro Sánchez".

Cree Gómez que Sánchez tiene como objetivo "ocupar el poder. No sabemos bien para qué, porque gobernar... no gobierna. Gobiernan los independentistas, los de Bildu, los de Podemos... él no gobierna pero quiere el poder. Y para eso... todo vale" aseguraba en los micrófonos de COPE.

De la figura de Sánchez, al que conoce Gómez desde hace más de veinte años, destacaba el socialista su "falta de emociones. Recuerdo el día en que fue elegido Secretario General del PSOE en 2014, hace diez años... y Pedro Sánchez no tenía ninguna emoción, ni para bien ni para mal. Y lo he comprobado en varias ocasiones. La línea entre el bien y el mal no le interesa. La dibuja donde él, en cada momento, cree que es más conveniente para sus intereses".

