¡El testamento que todos olvidan! Por este motivo la herencia digital se convierte en un infierno para los herederos

“Vivimos en una auténtica amnesia digital”, ha advertido el experto en inteligencia artificial Pedro Anquela en el programa 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting. Según Anquela, nos olvidamos de que “nuestra vida entera está en la nube”: recuerdos, finanzas y conocimiento. Este archivo invisible, si no se estructura, puede ser un problema para los herederos cuando el usuario fallece.

Un limbo de datos sin control

Tras el fallecimiento, los datos y perfiles “se quedan ahí”, en lo que los expertos denominan el “limbo digital”. La persona pasa a ser un “usuario inactivo”, pero su información sigue siendo propiedad de las plataformas. Google o Meta pueden incluso borrar la cuenta por inactividad, aunque eso, según Anquela, “casi sería lo menos malo”.

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El mayor riesgo es que las compañías se queden con todo el contenido, ya sea personal o profesional, como un trabajo literario o datos de una investigación. “Se lo pueden quedar, efectivamente”, ha confirmado Anquela, ya que “tienen todo el derecho del mundo a quedárselo” al estar en sus servidores.

La ley española y el 'testamento digital'

Afortunadamente, España es pionera con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD). Esta ley permite a los familiares acceder a los contenidos, gestionarlos o pedir que se eliminen, salvo que el fallecido lo prohibiera. Es lo que se conoce como el “testamento digital”.

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Sin embargo, Anquela diferencia entre la parte legal y la solución técnica. Aunque el testamento designe un heredero para los derechos de autor de una obra digital, “luego hay que saber acceder”. Conseguir las claves de acceso a cuentas bancarias o a un monedero de criptomonedas puede ser “un auténtico infierno”.

Cómo preparar la herencia en vida

La principal recomendación del experto es clara: “Hacer este legado en vida”. Aconseja dejar documentados todos los procedimientos de acceso, como claves, tarjetas de coordenadas o contraseñas de wallets, y asegurarse de que los herederos sepan cómo utilizarlos.

Las grandes tecnológicas ya ofrecen herramientas para facilitar esta gestión. Apple ha incorporado el “contacto para el legado digital” en sus iPhone, y Google dispone de un “administrador de cuentas inactivas”. Anquela recomienda a todos los oyentes configurar estas opciones para evitar problemas futuros.

Para quienes deben gestionar el legado de un fallecido que no lo planificó, el experto advierte que les espera “una auténtica carrera de obstáculos”. El proceso implica presentar testamentos, actas notariales e incluso órdenes de juzgados para demostrar a las plataformas el derecho de acceso, por lo que reitera la importancia de la planificación.