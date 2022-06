Stella Luna de María: “Faltan tres décadas para que las máquinas puedan hacerlo todo y tengamos renta mínima"

La tecnología, sus ventajas y sus riesgos, los aborda en Fin de Semana con Cristina la CEO de Pentaquark Consulting Stella Luna de María, quien empieza comentando el caso de Santi Millán y su famosa filtración del vídeo sexual: “Para empezar, si no quieres que pase, no te grabes y no hagas fotos. Luego hay varios fallos humanos como es enviarlo o guardarlo en varios sitios. Si el vídeo se transmite, se rompe la cadena y la expansión es geométrica. Hay que recordar que los vídeos eróticos tienen consecuencias horribles, recordemos que hay suicidios por estas cosas. Cuidado con dónde lo almacenas, con las cuentas de WhatsApp web, más vulnerable que el teléfono, etc., por favor encríptalo y con PIN, nuestra reputación digital es muy importante. Ha habido un antes y un después del caso Olvido Hormigos, es muy difícil castigar a todos los que lo cometen”.





Abordando el otro tema, si las máquinas nos pueden dar un futuro con renta básica universal sin trabajar, Stella reconoce que es un “debate apasionante y algo que inevitablemente llegará”, y en parte “está aquí” ya que “estamos viviendo una cuarta revolución industrial gracias a las nuevas tecnologías digitales con chips por todas partes”, y esto, según la CEO de Pentaquark Consulting, “abre un debate sobre qué preferimos, que las máquinas lo hagan todo y tengamos renta básica o que el trabajo nos siga dignificando. Antes había un botones que te abría la puerta en un banco y ahora es automática, por poner un ejemplo”.





Stella Luna también relata una increíble verdad: “A nivel técnico la mayoría de los problemas están resueltos: el avión puede ir solo, hay máquinas que te operan de todo y, aunque es verdad que da confianza que hay personas, la en realidad la mayoría de los problemas están resueltos”. “Es posible que las máquinas trabajen y nosotros cobrando 50.000 euros al año, pero al final el problema es cómo llevarlo a cabo”, y sobre cuándo llegará eso, la experta da fecha: “Le faltan 3 décadas aún y la transición va a ser suave, poco a poco, con más y más pasos, pero llegará”.