El sorprendente resurgir de la fe y religiosidad: ¿una respuesta a la “desesperanza” de nuestra sociedad?

Un reciente evento en el Movistar Arena de Madrid, que congregó a 6.000 personas con una mezcla de música, oración y testimonios, ha puesto de manifiesto un creciente interés por la espiritualidad. Organizado por la parroquia Santo Domingo de la Calzada de Algete y el movimiento Alfa España, el encuentro es solo una muestra de un fenómeno más amplio que ha sido objeto de análisis en el programa ‘Fin de Semana’ de COPE, conducido por Cristina López Schlichting. La periodista ha destacado la sorpresa que le genera este resurgir, recordando épocas pasadas donde "ser católico era una cosa no solo rara, sino muy mala".

Para debatir sobre esta tendencia, el programa ha contado con el psiquiatra y forense José Miguel Gaona y el psicólogo José Manuel Aguilar, profesor en la Universidad Loyola Andalucía. Según Aguilar, este "resurgimiento de la religión" es una respuesta social a la búsqueda de sentido "en este mundo que a veces se siente un poco fragmentado y acelerado". El psicólogo apunta que, ante la desconexión de la vida moderna, es común "volver a tradiciones más antiguas o a buscar un sentido de comunidad y de estabilidad en lo espiritual".

Nuevas formas de vivir la fe

Por su parte, José Miguel Gaona ha señalado el giro interesante que se observa en las redes sociales, donde actores y artistas "están expresando su fe". Gaona ha felicitado al sector de la Iglesia que "ha renovado el cómo es un evento religioso", incorporando a influencers, música actual y nuevos formatos. Un ejemplo paradigmático de esta renovación es el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, un DJ que congrega a miles de jóvenes en sus conciertos de música electrónica, a los que acude con su alzacuellos y su camisa de sacerdote.

Esta nueva espiritualidad no se asemeja a la "religiosidad institucional clásica", según ha explicado José Manuel Aguilar, sino que se centra en una "experiencia comunitaria, emocional, que combina fe, música y sentido de pertenencia". Para el psicólogo, este factor es clave en una sociedad muy secularizada.

Vivimos en una época en la que muchas personas, especialmente las más jóvenes, necesitan un propósito"

Aguilar ha destacado que a los jóvenes "se les está planteando un futuro muy oscuro, muy complicado", lo que les lleva a buscar un propósito y experiencias intensas fuera de las estructuras convencionales. "Vivimos una época en la que muchas personas, especialmente las más jóvenes, necesitan un propósito", ha afirmado. Este fenómeno no solo se ve en movimientos españoles como Hakuna, que organiza conciertos con música moderna y mensaje cristiano, sino también en el extranjero.

Un fenómeno global

El interés por la fe no es exclusivo de España. Cristina López Schlichting ha mencionado el caso del obispo noruego Erik Varden, cuyos libros sobre la soledad y la persona son un éxito de ventas, o el aumento de bautismos de adultos en Francia. En Estados Unidos también se está produciendo "un revival absoluto" con grandes congresos eucarísticos. Además, la estética religiosa permea la cultura popular a través de artistas como Rosalía, C. Tangana o el rapero Farruko con su canción "Nazareno".

Regreso a la esencia

Aunque las formas son novedosas, el fondo parece conectar con la tradición. López Schlichting ha observado cómo movimientos como Hakuna o Emaús están sirviendo para que mucha gente "que se había apartado de la Iglesia Católica" regrese a prácticas como la confesión o la eucaristía. Gaona ha añadido que estos grupos conectan la espiritualidad con "elementos prácticos", como caminatas por la montaña o reuniones en torno a una fogata donde los jóvenes "tienen conversaciones acerca de lo que les pasa". De este modo, la fe "se convierte en algo tremendamente práctico", ha concluido.

En esta línea, José Manuel Aguilar ha reflexionado sobre si este movimiento supone "recuperar lo que la Iglesia fue siempre": una comunidad de "apoyo mutuo" y "vecindad". Gaona ha reforzado esta idea con ejemplos de misas en Chile o África, donde la celebración es un acto comunitario vibrante. Esta dimensión solidaria también se manifiesta en la asistencia a personas sin hogar o madres en situación de vulnerabilidad, una labor que, según Aguilar, produce un "inmenso" bienestar psicológico en quien la realiza.

La naturaleza no admite el vacío, y yo creo que hemos llegado a mucho vacío"

Finalmente, los expertos han planteado este resurgir como una respuesta a la "desesperanza general" y la "gran esterilidad" de la cultura dominante. Frente a una propuesta que, según Schlichting, conduce a la soledad, este movimiento recupera la mirada de una Europa que era fecunda. Como ha sentenciado José Manuel Aguilar, la naturaleza humana busca llenar los huecos existenciales. "La naturaleza no admite el vacío, y yo creo que hemos llegado a mucho vacío", ha manifestado, sugiriendo que el ser humano "no está hecho para estar vacío".