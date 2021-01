“Sin los emprendedores este país se hunde aunque a Podemos decirlo le dé urticaria”

El Gobierno se ha negado por activa y por pasiva a declarar Madrid ‘zona catastrófica’, decisión que ha analizado Pablo Gimeno, director del ‘think-tank’ ‘Líderes económicos 2030’: “Habría que ver los parámetros para declarar zonas catastróficas. Madrid es el motor económico de España y la pandemia y la nevada nos han roto las dos piernas. Son 1.400 millones perdidos y se va a notar”.

Sobre un posible confinamiento total como el de marzo, Gimeno asegura que “nos iba a llevar por delante” y, por tanto, “hay que analizar cuál se quiere llevar a cabo. El parón en las empresas es muy peligroso".

Por todo ello el analista lo tiene claro: "Ya no queda otra solución que crear empleo privado para salir de la crisis, y con este Gobierno, con un partido como Podemos, que les crea urticaria decir 'ayudemos a los autónomos y emprendedores', es muy difícil. Pero es un hecho que un país sin empleo está en la quiebra. Como nos dediquemos a hacer el 'huevón', tardaremos 10 años en salir de la crisis. Ayudemos a los empresarios y emprendedores, no hay otra. Sin la iniciativa privada no vamos a ninguna parte".

"Antes de llegar a un encierro total sí al toque de queda y encierros perimetrales. Hay que seguir trabajando aunque sea desde casa. Más medidas que cuiden a las personas de riesgo y ojalá este sol ilumine a quienes llevan las riendas", finaliza el experto.