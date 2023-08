Un siglo de una de las mayores fábricas de sueños en el cine: la Warner Bros

Hace 100 años, cuatro hermanos ambiciosos de procedencia polaca, Harry , Albert , Sam y Jack, apostaron por una industria de la que no tenían mucha idea pero que les atrapó completamente cuando la conocieron. Desde que fundaron su propio estudio en Sunset Boulevard, Hollywood, no han parado de crear metrajes inolvidables. Un siglo después de estos inicios, repasamos cómo se fundó este titán de las grandes películas. Hicieron desde el comienzo una apuesta clara por el cine sonoro cuando aún no tenía esperanzas de prosperar. En 1927, con el estreno de 'El cantante de jazz', el cine cambió de rumbo totalmente. Las películas habladas se convirtieron en tendencia y el cine clásico que se produjo entre los años 30 y los 60, se coronó como la edad de oro hollywoodiense. La Warner Bros reúne gran parte de las películas más importantes de la historia del cine y su joya de la corona la consiguió en el año 1941 cuando se rodó la eterna e inagotable 'Casablanca'. Los dibujos animados también se consolidaron como un pilar importante del famoso estudio. 'Los Looney Tunes' con sus personajes más famosos, desde piolín hasta el gato silvestre y pasando por el Coyote y el Correcaminos han entretenido a generaciones enteras con sus ocurrencias y con los episodios más divertidos. Son y, han sido, miles los actores y directores que han pasado por la productora y a quienes se les ha concedido la oportunidad de desarrollar su creatividad y sus ideas. Por nombrar a algunos, encontramos al célebre director Steven Spielberg , al istriónico Stanley Kubrick o al actor Ben Affleck. Un repaso que llega hasta el cine actual llegando hasta su éxito más reciente: el taquillazo de 'Barbie'. Este repaso lo hemos conocido de la mano de Teresa Ekobo, crítica de cine de Fin de Semana de COPE.

