El romano más 'salao' se llamaba Marcial: Amante de la fiesta y gran influencia de Quevedo

Paco Álvarez, el romano de la COPE, pasa todos los domingos por Fin de Semana y nos cuenta cosas curiosas de la antigua Roma y a veces, también nos habla de personajes hispanos tan famosos en el Imperio, que hoy todavía se estudian en todo el mundo, como el poeta Marcial, de Bílbilis, junto a Calatayud. El más 'salao' de nuestros antepasados latinos: "Nació en el año 40 de nuestra Era y se convirtió en el humorista de lengua más afilada de todo el Imperio. Era capaz de reírse hasta de sí mismo (...) Sus versos son ácidos, irreverentes, «huelen a hombre» como él mismo dijo, y nos hablan con rotunda modernidad de todas las cosas" explicaba el historiador.

Igual que otros muchos hispanos, Marcial tuvo que emigrar, a Roma: La idea, apuntaba el experto, era dedicarse a la abogacía o política pero "le iba la juerga más que a un tonto un lápiz y se dedicó a escribir, algo que ni entonces daba para ganarse la vida". Su tío Quintiliano, el gran educador de Calahorra, le reprendió en alguna ocasión por no sentar cabeza y su sobrino le respondió en una misiva: "Si me empeño en vivir, siendo pobre y todavía no impedido por los años, perdóname: nadie se empeña lo bastante en vivir".

Uno de los chistes predilectos de Paco Álvarez de este romano "es aquel en el que se queja de una amiga a la que solo le gustan los autores clásicos, casi un oxímoron, siendo un verso escrito en el siglo I: ”Admiras, Vacerra, solamente a los antiguos y no alabas más que a los poetas muertos. Perdona, te lo ruego, Vacerra: no vale la pena morir para gustarte”.

O este en el que se ríe de los críticos: “Hay algunos que dicen que yo no soy poeta... pero el librero que me vende piensa que sí”.

En pleno Siglo de Oro español, Francisco de Quevedo se encargó de traducir sus textos y de forma inevitable el romano influyó en el estilo del poeta madrileño.

