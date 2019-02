El repaso de Schlichting a los independentistas: "Ustedes van a la cárcel como fue Tejero"

Tiempo de lectura: 2



"El caso de Gibraltar viene al pelo cuando comienza el juicio del intento independentista de los nacionalistas catalanes. Podemos repetir a los ignorantes que la ruptura de los países va contra las intenciones y propósitos de la Carta de Naciones Unidas. Sólo una persona supremacista puede negar a los españoles el derecho a sentirse tales en cualquier punto de la geografía. Yo me siento española en el Pirineo Catalán, en Vic, en Manresa o en Tarragona y me asisten la Historia, los acuerdos internacionales y el sentir de la mayoría, le guste o no a Puigdemont, a Torra o a Junqueras.

Se ha fijado fecha para el juicio, el 12 de febrero, y parece providencial que ese día se celebre Santa Eulalia, patrona de Barcelona con la Virgen de la Merced. Buen amparo para resarcir a los españoles del trago amargo que pasamos un viernes histórico cuando del Parlamento catalán salieron horrorizados los diputados y se quedaron solos los independentistas a votar la ruptura de la convivencia. Por la tele vimos cómo se acercaban cada uno de ellos y metían su papeleta en la urna tan contentos, como si no hubiese ley.

Ahora, en justa compensación, se anuncia que el macrojuicio saldrá en directo por televisión, por la señal del Tribunal Supremo, para que toda Europa y el mundo flipen con lo que sin duda escucharemos a los acusados, desde Junqueras a los Jordis. Aquí y en Sebastopol, la cosa no debía ser tan difícil. Ustedes se han arrogado competencias que no tienen, nos han quitado las nuestras a los demás, han puesto en peligro la seguridad y la paz entre los ciudadanos, ustedes van a la cárcel como fue Tejero. Y santas pascuas. Naturalmente, los alborotadores nos van a dar importantemente la murga. Los de la ANC se metieron ayer encapuchados, que es como les gusta ir, en la sede en Barcelona de la Comisión Europea y lanzaron pintura a la fachada de la Fiscalía Superior de Cataluña. Apenas unos miles de personas se manifestaron en diversas ciudades de Cataluña, cansada ya por tanta tontería, pero lo cierto es que los presos golpistas están ya en Soto del real y en Meco, donde se les han dado cubiertos y ropa de cama y se han puesto a la cola con los internos. Se acabaron los privilegios de Lledoners, las fiestas de cumple con bollos, las romerías populares en la entrada, las visitas a mansalva y las diferencias con el resto de los presos, de los que Jordi Sánchez se ha quejado encima en el Times de Londres, diciendo que son asesinos, traficantes de droga y violadores. Peor es haber estado a punto de romper un país y enfrentar a la población en las calles, oiga. En fin, habrá circo por al menos tres meses y luego habrá que esperar sentencia. Peor de lo que lo hemos pasado no va a ser".