¿Relaciones duraderas o sexo puntual? Así ven los cantantes el amor en la actualidad

Las canciones nos acompañan desde nuestra infancia. Oímos muchas a lo largo del día, a veces sin ni siquiera darnos cuenta: en el móvil, en el coche, en el autobús, en los centros comerciales, la del vecino… pero, ¿escuchamos las letras? ¿De qué hablan las canciones que nos acompañan en el trasiego del día a día? Hemos echado el ojo al proyecto que ha puesto en marcha la Universidad de Málaga: analizar las canciones más exitosas de los últimos 50 años en nuestro país para estudiar su contenido.

Más de 1.800 canciones, de nuestro país y de otros, escuchadas detenidamente una a una. Al frente de ese estudio está la investigadora de la Universidad de Málaga Silvia Escobar, quien en Fin de Semana con Cristina explica por qué cree que el tema más utilizado a la hora de cantar es el amor: “Creo que es porque vivimos en sociedad y siempre se habla muchos de las relaciones amorosas, los idilios, de tener pareja, formalizarla a la hora de vivir juntos, formar una pareja, el amor, el desamor, las relaciones esporádicas… son temas muy frecuentes en nuestro día a día, por eso tenemos mucha relación con ellos”.

Otra interesante apreciación del estudio es que las letras de las canciones amorosas que interpretan hombres son distintas de las que escriben las mujeres, algo que explica Silvia: “Si bien hay lugares comunes, pero dentro del amor romántico las mujeres hablan más del amor, lo que es estar enamorada, ensalzar a la pareja, etc.; los hombres, por su parte, se centran más en el desamor, en la mujer como causante del dolor o incluso cómo superar el desamor, muchas veces acudiendo al alcohol”.

En el estudio se distinguen tres tipos de letras de amor: “Amor romántico, que tiene dos polos, por una parte el amor propiamente dicho en el sentido de encuentro predestinado, el sentimiento del enamoramiento, cómo comienzan las relaciones, y por otro lado estaría el desamor, el rechazo, no te quiero, abandono, me he ido, no quiero seguir o los sentimientos propios del desamor como la tristeza, el dolor, esa nostalgia de recordar la antigua relación, etc.; la segunda distinción es el amor hedonista, que es cierto que en la última década todo está subiendo mucho en cuanto a las relaciones sexuales, centrado en el placer y el deseo, relaciones de corto plazo, etc.; y ahí hemos encontrado diferencias entre lo que cantan hombres y mujeres, la principal es que los hombres cantan más sobre infidelidades, muy curioso, y la excelencia sexual masculina, pero también de cómo ligar con una mujer o en una discoteca. En las mujeres encontramos una diversión más amplia en el sentido de que buscan desinhibirse de las normas sociales, de disfrutar sin ser juzgada, bailar como quiera, reivindicación de conseguir lugar”.

La tercera clasificación es, cómo no, el amor nocivo: “Hemos encontrado que es un amor que se mantiene en todas las décadas, y en las últimas está subiendo más. Antes era más explícito, ahora es más implícito y está enfocado a otros ámbitos de la pareja. El hombre aquí se suele centrar en controlar a las mujeres y a perseguirla y la mujer tiene un papel más de sumisión, pero también es cierto que hay una categoría aquí dentro que sobre todo está introducido por mujeres que es que se puede escapar del amor nocivo y lo logra”

Silvia detalla que “estas canciones son un claro reflejo de la sociedad y cómo, al igual que la sociedad ha evolucionado, las canciones han absorbido eso”.

Por todo ello la investigadora cree que “hay una tendencia clara, al alza, del amor hedonista y del nocivo, también por la incorporación de otros géneros musicales como el reggaetón y el trap, que hacen que el hedonista suba e impere e incluso desbanque al romántico que siempre ha sido predominante. Creo que lo interesante va a ser investigar en cómo las mujeres van a transmitir esos mensajes dentro de esos géneros, si van a seguir la misma tónica de los hombres o una distinta, que en principio está siendo distinta”.