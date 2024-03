¿Qué hay tras los 39 viajes que ha realizado el Falcon a República Dominicana?

Ya no vamos a poder decir que la política es aburrida. Vaya semanita que hemos tenido: la ley de amnistía en el Congreso, adelanto de las elecciones en Cataluña, España sin presupuestos, el serial del caso Koldo... el novio de Ayuso, cuyos problemas con Hacienda han copado las portadas de los últimos días.

Como era de esperar, Ayuso ha acusado al gobierno de cacería y persecución política para buscar su destrucción. Además de recomendar al presidente Sánchez unas vacaciones en República Dominicana...

¿Por qué le recomienda a Sánchez unas vacaciones en Dominicana? ¿Y lo del vuelo directo?

Ese comentario de Ayuso está relacionado con los 39 vuelos del Falcón a la isla caribeña que no han sido justificados por Moncloa. 39 vuelos a la República Dominicana en 4 años de los que hemos hablado en Fin de Semana con el periodista Antonio Naranjo, colaborador de Herrera en COPE: "Es probable que de muchos de esos vuelos no sepamos si quiera si existieron porque el Gobierno no va a asumir la existencia de una buena porción de ellos" explicaba con Cristina: "Tras agotar todas las vías de investigación para dar una respuesta, esta va a ser que no asume la existencia de algunos de esos vuelos, lo cual lo hace más sorprendente porque las hojas de vuelo en las fechas oportunas sí que existen e indican que salieron vuelos desde Madrid hasta Santo Domingo. Y sin embargo, sí que asumen la existencia de al menos seis vuelos en los que participó, directamente, Pedro Sánchez, y en uno de ellos con su esposa".

El colaborador y tertuliano de COPE compartía su teoría sobre la naturaleza de esos vuelos: "Muchos de esos vuelos, a partir de esos seis que asumen desde presidencia, tienen que ver con que cada uno de esos vuelos que hace Sánchez transoceánicos o de larga distancia comporta la movilización de dos aviones. Por un lado va el Airbus, en el que viaja él, pero a la vez va un Falcon (no sé si por llevar a más gente o por cuestiones de seguridad)".

Eso sucedió en un viaje que realizó el presidente del gobierno a la isla caribeña el año pasado con motivo de la celebración de la Cumbre Iberoamericana, a la que también asistió el Rey: "Es llamativo porque aprovechó para quedarse allí un día más con recursos públicos y organizar una cumbre de la Internacional Socialista. Usó recursos públicos para un acto de partido". Un viaje en el que estuvo presente la mujer del presidente, Begoña Gómez.

Apelando a la prudencia, Naranjo sostenía la necesidad de que Moncloa ofrezca explicaciones al respecto. Seis viajes en Airbus y seis paralelos supondrían 12 viajes, pero hay 27 sin explicar: "La justificación que dan a esos viajes en distintas fechas, unas en verano y otras a comienzos de año, es que eran viajes oficiales con destino México, Honduras o Colombia, que necesitaban de una escala técnica. De entre todos los países en los que la podía hacer, elegía siempre la República Dominicana". Y añadía: "Siguen siendo muchos vuelos. Seis vuelos a República Dominicana, que es el país que aparece citado en las investigaciones de la trama Koldo y las mascarillas. La investigación periodística y oficial cree que esta isla era el país que usaban miembros de la trama para guardar dinero negro y no se sabe si blanquearlo. Además es un país en el que trabajaba Globalia, empresa rescatada por Pedro Sánchez, justo después de que Begoña Gómez mantuviera relaciones comerciales con ellos... pues todo es más llamativo".

