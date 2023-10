¿Qué dice la ciencia de las experiencias después de la muerte? "Ya nadie lo niega"

Hay una cuestión que ronda nuestra cabeza de vez en cuando. Es una pregunta que solemos despachar sin darle demasiadas vueltas. Porque no es una pregunta cómoda, la verdad. Podría parecer que, si le dedicamos unos minutos a buscar una respuesta, la realidad nos pese un poco más. ‘Y si mañana no estoy’. Ignacio Rabadán es una de esas personas que se ha hecho pregunta. Este ingeniero tiene claro que a veces, ser consciente del final de la vida hace –precisamente- que seamos más conscientes de que estamos vivos. De hecho, a lo mejor puede hacernos mejores: "Soy ingeniero informático y ya desde la universidad me di cuenta de que todo es efímero. Y en lugar de afrontarlo con miedo lo afronto pensando en exprimir al máximo la vida. Empecé a mirar qué dice la ciencia en torno a lo que somos. Y tengo también una parte espiritual en la que vas percibiendo mensajes que te permiten afrontar situaciones duras y difíciles. Aunando ciencia y espiritualidad surge este libro en el que trato de divulgar de forma sencilla temas complejos, como la física cuántica, o temas de psiquiatría, o de antropología...".

Tras años de búsqueda personal e investigación, Rabadán ha concluido, por ejemplo, cómo a veces el cerebro tiende a vivir más en el futuro que en el momento presente: "Por eso surge el 'mindfullness'. Estar aquí y ahora y disfrutar de este segundo que no va a volver a repetirse". "Hay que educar al cerebro", explicaba este ingeniero: "El cerebro puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Igual que cuidamos el cuerpo, debemos cultivar el cerebro y el espíritu". 300 millones de personas en el mundo sufren depresión. Más de 250 millones ansiedad. ¿Qué puede estar pasando?: "Vivimos muy deprisa. Queremos todo de manera inmediata, no tenemos paciencia y ello nos frustra mucho. Además, los principios y valores que venimos acumulando desde hace milenios, los estamos dejando atrás en aras de las redes sociales. Hay que volver a una comunicación cercana, al tener unos valores y sed de espiritualidad. Eso nos va a ayudar a recuperar nuestra felicidad cada día".

Otro aspecto que ha despertado la curiosidad de Ignacio Rabadán son las experiencias que muchas personas aseguran haber vivido tras la muerte: "Todos hablan de amor, de un sitio de dónde no quieres volver". Muchos expertos y psiquiatras, compartía el investigador, ya están estudiando dónde se encuentra la consciencia humana. "Cómo una vez el cerebro deja de funcionar, el ser humano es capaz de tener ciertas experiencias".

