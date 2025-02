La multinacional del cambio de sexo imparte en Marbella cursos a los profesionales sanitarios

Se ha celebrado esta semana en Marbella una reunión organizada por la WPATH: Son las siglas en inglés de la 'Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero'. Este grupo, entre otras cosas, defiende la hormonación y la cirugía para los menores autodeterminados trans.

Esta semana, en Marbella, la WPATH- financiada desde los EEUU- ha celebrado unos cursos para formar a los profesiones de la salud bajo estas premisas. La Agrupación Amanda (Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia Acelerada) se han concentrado en Marbella para denunciar la realización de estos cursos.

Desde la asociación WPATH, se priorizan los deseos del paciente a cualquier otro diagnóstico médico. Aunque el paciente sea menor de edad. Promueven, además, la supresión hormonal de la pubertad y pretenden eliminar los límites de edad mínimos para intervenciones.

"Las prácticas de esta Asociación médica son contrarias a lo que pensamos que debe ser el abordaje con estos niños con problemática de identidad de género. Creemos que la terapia afirmativa no es buena para nuestros niños. No se puede tomar el deseo de estos adolescentes como norma para un tratamiento médico" ha explicado María, miembro de la junta directiva de la Agrupación, en Fin de Semana: "En otros países como Reino Unido o Suecia se ha visto que estos tratamientos suponen más riesgos que beneficios".

Denuncia María que nadie cuestiona el planteamiento de estos niños cuando van al médico: "En el cole les cambian el nombre en la lista de los alumnos sin contarlo a los padres en muchas ocasiones. Las familias nos sentimos indefensas Todos aplauden esa decisión sin pararse a pensar si eso es lo que necesita un adolescente".

La ciencia, continuaba María, dice que este no es el mejor camino: "Es mejor explorar, ver qué malestar tienen, cómo les han influido sus padres, las redes sociales que están ahí y tienen una gran influencia en la decisión... que en España se apoye esto y venga esta asociación a formar a médicos sobre cómo seguir estos tratamientos nos ha motivado a decir que creemos que esta no es la solución".

En la Tertulia de los sábados participa José Manuel Aguilar, psicólogo forense, que es también profesor de universidad: "Tengo alumnos con 21, 22 o 23 años que cambian de opinión sobre su futuro, carrera... ¡no me quiero imaginar con 12 ó 13 años! Lo normal es probar, cambiar, tener otras ideas...".

El problema es cuando esos cambios a los que se someten son irreversibles: "Imagina que uno se embarca en un tratamiento hormonal en la que, por ejemplo, les cambia la voz de forma irreversible... por no hablar de cirugías de extirpación de testículos o de pecho en el caso de la chicas (...) El daño físico y psicológico a largo plazo no se está atendiendo. Estos propios médicos de la WPATH no consideran que pueda haber arrepentimiento. Por lo tanto, no hay ningún camino ni estudio que nos ayude a volver a traer a estas chicas y chicos a una vida medianamente sana".

José Miguel Gaona, psiquiatra forense, conoce bien la implantación de la Asociación WPATH en los EEUU: "Es uno más de los chiringuitos internacionales que se dedica a mercantilizar este tipo de cuestiones (...) cuantos más adeptos, mejor" comentaba el médico: "No estamos hablando de un tema médico en su totalidad o psicológico, sino ideológico. Esto es muy importante entenderlo. Mueve millones de euros y dólares a nivel mundial".

En su intervención en Fin de Semana, María recordaba los datos de suicidios que hay asociados a esta realidad: "Estamos muy solos. Y tenemos una amenaza... nos dicen, "que prefieres ¿una hija muerta o un hijo vivo?" Te ponen en una situación complicadísima. ¡Nadie quiere perder un hijo o una hija! La realidad de los suicidios -una vez han transicionado-no se cuenta. Hay una mayor tasa de suicidio. Hay mucha desinformación y presión a las familias para que vayamos hacia las terapias afirmativas. En Inglaterra el tratamiento es la terapia psicológica exploratoria, igual que en Suecia".

En la Asociación Amanda, el abordaje de la cuestión comienza por la terapia exploratoria "que está pasando a ese adolescente. Vemos que hay muchos que tienen neurodivergencias. Más del 50% están dentro del espectro autista, tienen una mayor dificultad para entenderse con los iguales. Abordamos al adolescente en su integridad para ir viendo las causas de estos malestares. En las niñas más pequeñas hay hasta un 30% de desistimiento en un año, solo con terapia de avanzar y ayudar, quitar redes sociales en ocasiones, empezar a hacer ejercicio... otro tipo de dinámicas que les acerquen a una aproximación sana a la adolescencia", concluía María.

