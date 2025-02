La preocupante situación de Ucrania, en medio de las conversaciones entre EEUU y Rusia: "Todos los días sin excepción llegan misiles o drones"

El próximo lunes, 24 de febrero, se cumplen 3 años de la invasión rusa de Ucrania. Desde entonces, unos 250.000 soldados han fallecido (entre rusos y ucranianos), más de 12.600 civiles han perdido la vida, y casi 30.000 han resultado heridos según los datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En estos tres años de guerra, diez millones y medio de ucranianos, una cuarta parte de la población, han tenido que dejar su hogar. Más de 1.000 días después, las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia parece que pueden poner fin a la guerra, pero... ¿A qué precio?

Lo cierto es que repartirse Ucrania sin contar con Kiev ni con la Unión Europea no era lo esperado por los ucranianos. Y como es lógico, el sentimiento mayoritario de la población es: desolación total. No obstante, para conocer de primera mano lo que piensa la población, en 'Fin de Semana' hemos hablado hoy con Tatiana Kolbayenkova, profesora universitaria ucraniana que vive en la ciudad de Odesa.

Más de mil días después, el día a día de la población Ucraniana no ha cambiado desde que comenzó la invasión rusa: "Nuestro día a día siempre es igual. Intentando sobrevivir los que tienen trabajo, defendiendo la patria los que se alistaron al ejército, y la población civil vivimos siempre mirando al cielo, porque todos los días sin excepción llegan misiles o drones", ha comenzado explicando Kolbayenkova.

Además, la profesora vive en Odesa, una zona especialmente problemática durante todo el conflicto, a la que no le están dando ni un respiro: "Odesa es uno de los puntos de interés de Rusia, y ahora que ya se está avistando un posible acuerdo de paz, aunque me duele decirlo, me parece que más que antes. Los rusos intensifican sus ataques para aprovechar el tiempo que les queda y destruir todo lo posible".

¿Cómo se están viviendo en Ucrania las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia? "Es lo último que pensábamos nosotros cuando llegó Trump al poder. Por mucho que los rusos siempre iban exigiendo que había que firmar un acuerdo sobre el terreno que lo conquistado se queda, esperábamos otra cosa. Existe un derecho internacional y hay que respetarlo. Si no se respeta, el mundo se irá al garete. Y por eso Ucrania se siente muy mal. Nos duele. Sintiéndonos parte de Europa nos duele todavía más que Europa junto con Ucrania hayan sido borradas del mapa", ha comentado Kolbayenkova con mucha pena.

ESCUCHA FIN DE SEMANA

