¿Por qué la madre de Cristina salía con el coche detrás de su hija adolescente? "¡Eran muy jóvenes!"

"Dime con quién andas... y te diré quién eres”. Con ella deducimos los gustos o las aficiones de alguien por los amigos y ambiente que frecuenta. Además, advierte de la influencia que ejerce en el comportamiento de alguien las compañías, ya sean buenas o malas.

En Fin de Semana hemos comentado un artículo publicado en una revista científica que prueba lo sabio que es el refranero español...y que cuantifica la influencia de los compañeros de clase en el resto de jóvenes para que beban o fumen. Lo que también conocemos como efecto rebaño.

La investigación parte de los datos de la “Encuesta sobre el consumo de drogas en la enseñanza secundaria” del ministerio de Sanidad...Chavales de entre 14 y 18 años.En ella, el 68% y un 26% contestan que han bebido y fumado en el último mes

Partiendo de estos y otros datos de la encuesta, las investigadoras concluyen que cuando los compañeros de clase beben alcohol, la probabilidad de que un alumno lo haga... aumenta.

¿Cuánto? Pues lo hace sustancialmente...porque en un aula donde el consumo de alcohol aumente un 10%, la probabilidad de que un estudiante decida probarlo aumenta casi 5 puntos.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con el tabaco. Según el estudio la influencia obtiene unos datos nulos. La influencia que ejercen los fumadores sobre el resto es la misma que la del alcohol. Todos los adolescentes son curiosos, y quieren probar lo que ven, sobre todo lo que observan a los mayores.

Y es aquí donde la investigación también incide. Han comprobado que cuanto mayor es la tasa proporción de estudiantes repetidores en un aula, la influencia sobre el resto de compañeros es más fuerte, sobre todo en el caso del alcohol. (los más jóvenes pueden ver a los repetidores como modelos a seguir, en cuanto al consumo de tabaco y alcohol).

En este punto, cabe recordar que España tiene una de las mayores tasas de repetidores de la OCDE. El 8,7% de los chavales de primero a tercero de la ESO repite. Mientras que la media de los países está en el 1,9%.

"Los datos son claros" afirmaba el psicólogo de cabecera de Fin de Semana, Pedro Martínez: "A ver si los números consiguen que la sociedad se movilice un poco más porque no aprendemos de los datos. Todavía no creemos que esta edad es muy influenciable por parte de los iguales. Que los padres pierden el poder de influenciar a sus hijos a partir de los 10 años". "No es muy popular decir 'no' al alcohol, al tabaco... y a las drogas".

Incidía el experto en la importancia que tiene el grupo de amigos a ciertas edades: "En los colegios se incide mucho en la autonomía del sujeto y uno no se pone a pensar en que el grupo es muy importante, y el trabajo debe ir dirigido a ellos".

El miedo de muchos padres es que a ciertas edades, sus hijos se unan con compañías cuestionables: "Las malas se entienden más atractivas porque son las que trasgreden. Dan ese paso que el adolescente está preparado para dar. Están en una etapa de autoafirmación, necesitan experimentar para tomar decisiones. El 'malote' de la clase da ese paso sin control, muchas veces motivado por sus propias circunstancias personales".

Motivar a nuestros hijos,confiar en ellos, asesorarles... pero no imponerles. Tratar de hablar con ellos de forma habitual generando una confianza para que nos vean como asesores pueden ser claves interesantes para manejar esta etapa complicada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Quien ha vivido la adolescencia de cuatro jóvenes es Ingeborg Schlichting, la madre de Cristina: "Los chicos jóvenes necesitan dónde pertenecer". Y recordaba la ocasión en que una de sus hijas acudió a un parque para quedar con un chico. Ingeborg no lo pensó dos veces, cogió el coche y la siguió: "Porque estaban enamorados y todavía eran muy jóvenes y los tenía que controlar y perseguirlos".

Reconocía Ingeborg Shclichting insistía en la importancia de los padres de estar pendientes de las compañías que frecuentan los vástagos: "¡Es nuestra responsabilidad!".

ESCUCHA FIN DE SEMANA

Escucha ahora 'Fin de Semana' de 12 a 13. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también nos descubrirá los viajes imprescindibles que no debes dejar de hacer con Pedro Madera. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.