¿Por qué España no contactó con la Cámara de Comercio en China cuando compró los test fallidos?

El Gobierno de España reconoció la pasada semana que al menos 50.000 de los test comprado a una empresa China para detectar casos de coronavirus eran defectuosos, mientras que terminó devolviendo 659.000. Un asunto que levantó polémica tras las declaraciones del propio gobierno chino que explicaba que nuestro país había comprado estas pruebas a una empresa que no contaba con los certificados oficiales de provisión para este tipo de material. Una compra en la que el director general de Henkuai, Carlos Sentís, no se explica por qué no contactaron con la Cámara de Comercio en España.

Henkuai es la principal consultora de relaciones y comunicaciones entre España y China, y lleva más de 10 años asesorando a empresas que quieren invertir en el país asiático. Su director general explica en Fin de Semana de COPE que la Cámara de Comercio Española en China ha ofrecido ayuda y no ha sido convocada para hacer esta compra. “Lo que no se entiende es que se compren productos no certificados cuando todo el mundo que ha comprado algo sabe que tiene que comprobar el proveedor”, subraya el analista a Cristina López Schlichting.