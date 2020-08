Pepe Viyuela: “Cuando subo al escenario me rejuvenezco pero siento mucha fragilidad”

Es uno de los rostros más populares y divertidos de la pequeña y gran pantalla, pero hoy ha querido mostrar su lado más serio con Cristina en Fin de Semana, donde ha reconocido, sin medias tintas, que "estamos teniendo un año para olvidar, crucemos los dedos y que los cuatro meses de año que quedan la cosa remonten".

Viyuela se ha mostrado muy crítico con la situación actual, sobre todo con los medios de comunicación y las redes sociales: "Creo que el silencio es uno de los pocos lujos que ahora, lamentablemente, nos podemos permitir. Hay mucho ruido y contaminación, como el de las redes sociales y un mundo lleno de mentiras, esa verdad alterada. Uno al final no sabe qué pensar sobre nada. Todo ese ruido mediático y de redes sociales me preocupa mucho, llega a alterar procesos electorales y genera muy malas ideas sobre muchos temas".

Sobre la gira de la obra de teatro 'Esperando a Godot', el actor ha explicado que quedó parada pero vuelven el 3 de septiembre: “Es muy curioso que las grandes obras admiten nuevas lectores, y la situación tras la pandemia da una visión nueva. La función da para una lectura muy actualizada con la crisis tan grande que estamos viviendo y la que está por llegar. Ha renacido de sus cenizos y está muy vigente, es TEATRO con mayúsculas. Cada vez que subo al escenario, rejuvenezco y me siento muy bien, pero tengo a la vez sensación de fragilidad, todo se puede quebrar en cualquier momento. Estoy también rodando una película y cada día es incertidumbre".

Sobre esa incertidumbre ha profundizado para asegurar que es “permanente y eso altera mucho. Ahora somos conscientes de lo bien que estábamos antes y no nos dábamos cuenta. Saldremos de esto a valorar el momento, el instante, luchemos por las cosas buenas, tengamos cuidado, seamos cautos y no hagamos locuras. Respetemos la salud de los demás".

Viyuela, además, aunque ha pedido que esto nos haga “mejores”, y es su “deseo” y “desde un punto de vista individual nos hará pensar sobre nuestra forma de vida”, reconoce ser pesimista: “Desde el punto de vista de las grandes empresas creo que no va a haber una mejora. Soy bastante negativo con respecto a esto, lo que tiene que ver con los grandes números económicos, seguramente vaya a sacarse tajada en perjuicio de los más desfavorecidos".

El actor ha criticado los discursos vacíos de ciertos políticos, asegurando que “los seres humanos muchas veces decimos mucho sin decir nada. Me pasa mucho cuando escucho discursos políticos o letra pequeña de los contratos, pienso 'no me entero de nada, está escrito justo para eso'".

También se ha mojado sobre la situación política, ya que es público que apoyó a Unidas Podemos, partido que en las últimas elecciones (gallegas y vascas) perdió una gran cantidad de votos, llegando a desaparecer del parlamento gallego: “En política la decepción siempre está. La realidad se impone y es tozuda, y una cosa es predicar y otra dar trigo. Cuando uno tiene que gobernar tiene que doblar el brazo y matizar lo pensado. No sé si es decepción o comprensión y aprendizaje. Antes de hablar hay que pensar. Ahora con Podemos no estoy decepcionado profundamente, aunque creo que el Gobierno lo ha hecho muy mal con la pandemia. Lo mismo que pasa con la pandemia pasa con la economía, cuando te enfrentas a ellas tienes que contemporizar y renunciar a principios que creías irrevocables".

Para finalizar, ha tenido una gran cantidad de buenas palabras con José Mota, con quien está rodando una película titulada ‘García y García”. “Estoy muy contento, estamos en la sexta semana de rodaje y sorteando con fortuna las dificultades. Trabajar con él es un descubrimiento personal. "Mota me estimula y me hace vivir el trabajo como si fuera un juego. Está siendo un placer y deseando ver la película, aunque hasta el año que viene no creo que llegue".