El peligro de las benzodiacepinas: son adictivas y provocan demencia

Hay cifras que dan mucho que pensar. Fíjate, en el año 2020, en España se consumieron por cada mil habitantes 110 pastillas diarias de benzodiacepinas. ¿Qué son las benzodiazepinas? Pues son los tranquilizantes, lo que llamábamos tranquilizantes o ansiolíticos tradicionales.

Por ejemplo, el lorazepam, el lormetazepam, el diazepam. Esto es el nombre químico. Luego tienen distintos nombres comerciales como Orfidal, Valium, Ribotril, etc. Lo cierto es que somos el país con la cifra más alta del mundo en uso de ansiolíticos, los que más los consumimos. Y estamos hablando de medicamentos que precisan de receta médica.

Los expertos ponen la voz de alarma porque los ansiolíticos son tremendamente eficientes, enseguida notas un efecto relax, son rápidos, pero desgraciadamente, enganchan.

¿Por qué España lidera el ranking de consumo de tranquilizantes?

"La benzodiacepina es un fármaco que tiene una trayectoria de muchísimos años y, como todo en la medicina, va cambiando el paradigma, van apareciendo nuevas opciones. La benzodiazepina tiene, principalmente, tres aspectos en los que abordamos, que es el aspecto ansiolítico, el aspecto hipnótico y el aspecto miorrelajante", explica en Fin de Semana el doctor Rafael Castro, miembro del Grupo de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos de Familia.

En función del tipo de benzodiacepina que nos prescriban tendrá una y otra característica como detalla el doctor Castro para que lo entendamos todos "efecto tranquilizante, efecto relajante muscular, por ejemplo, si uno tiene una contracción y es la ayuda para dormir, que eso también proporciona este tipo de pastillas".

¿Cuánto se suele tardar en notar los efectos de la benzodiazepina? "Hay diferentes tipos de efectos. Duran desde ocho hasta de veinticuatro horas, pero el efecto es rápido. El problema que presenta la benzodiacepina es que tiene un efecto meseta entre las cuatro y ocho semanas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando llego a ese umbral, produce tolerancia y produce dependencia. Y, como cualquier droga, al final, a medio ya largo plazo, puede producir una serie de efectos secundarios", alerta el doctor Castro, efecto que a veces banalizamos o "porque creemos que su consumo es inocuo y lo que nos puede es provocar más perjuicios a medio y largo plazo".

importantes efectos negativos sobre la salud

Si abusamos de su consumo, no solamente veremos que empiezan a no funcionar al haber creado tolerancia a estos fármacos. Ya no te servirán ni para dormir, ni para relajar los músculos, ni para tranquilizarte, sino que puedes experimentar efectos negativos.

Además, "debido a la miorrelajación, a la relajación muscular, se pueden tener caídas, accidentes domésticos o de tráfico al disminuir la capacidad de reacción del paciente ante la necesidad de tener que frenar, por ejemplo. Se puede producir un deterioro cognitivo, que a medio plazo y largo plazo es bastante importante. Se trata de demencia y alteraciones de ciertas conductas, que puedan poner al paciente más agresivo por esa dependencia que le genera el fármaco", advierte el experto en salud mental.

¿por qué los españoles tenemos un consumo tan elevado?

¿Hay alguna razón para que los españoles tengamos un consumo tan elevado de tranquilizantes? "Tenemos que hacer un análisis de conciencia todos, tanto médicos como enfermos. Probablemente, es un fármaco que tiene un efecto muy rápido, como da esa sensación, tan placentera, tan rápida, o banalizamos o no explicamos lo suficiente lo que puede producir el fármaco cuando llega al techo de efectividad o de tolerabilidad", entona el mea culpa el doctor Castro que subraya que la solución pasa porque "los médicos transmitamos a la población que es un fármaco que llega a tolerabilidad y a crear dependencia. Y , por otro lado, en la sociedad estamos metidos en una dinámica de competitividad, de estrés y casi todos queremos solucionarlo con la química".

soluciones naturales

Las benzodiacepinas aumentan el riesgo de mortalidad, el riesgo de accidentes de tráfico, aumentan el riesgo de fracturas de cadera, aumentan también el riesgo de neumonía. Patologías que producen deterioro cognitivo e, incluso, enfermedad de Alzheimer. Patologías que aumentan la mortalidad. Los consumidores crónicos de benzodiacepinas tienen riesgo un 20 %, un 30 % superior de morirse. Son un problema muy serio.

Su consumo, al estar relacionado con problemas musculares, con insomnio y con ansiedad, para quitárselo, exige deporte, unas pautas de sueño que generen un descanso adecuado y una alimentación equilibrada.

" En principio, el tratamiento de primera elección, tanto en el caso de la ansiedad como en el caso del insomnio, es la terapia cognitivo-conductual. Por ejemplo, en el caso del insomnio creemos que necesitamos dormir ocho horas y eso es falso, no es verdad. Hay gente que puede necesitar ocho horas, pero mucha gente, casi la mayoría, no necesita tanto", explica el doctor Francisco Atienza, de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria y uno de los doctores que ha puesto en marcha la plataforma Benzostop, iniciativa que plantea la posibilidad de vivir sin tranquilizantes.

¿Son eficaces la melatonina, la vareliana, la pasiflora, ...? "La melatonina puede ser útil en algunos pacientes, pero especialmente en pacientes mayores. En cuanto a la pasiflora, no hay una evidencia científica importante. Lo único que tiene una clara evidencia científica es el aceite esencial de lavanda, conocido como Silexan, un producto químico con ensayos clínicos muy útiles en ese sentido", señala el doctor Atienza.