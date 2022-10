El peculiar método del chef chino que hace una de las mejores paellas valencianas gracias a una red social

No vamos a mentirte, a estas horas siempre nos entra mucha hambre. Y, ¿qué hay más típico en un domingo que comer una paella? Pues a ello vamos en Fin de Semana....Más o menos, porque queremos conocer todos los secretos de la última edición, la número 61, del Concurso Internacional de Paella Valenciana que se celebra en Sueca, en Valencia.

Te ponemos en contexto, son 42 cocineros de 12 países diferentes los que se han presentado, con propuestas diferentes y todas con buenísima pinta. Pero solo podía haber un ganador, y ese ha sido el de un restaurante mexicano. Pero la segunda no se queda nada atrás, porque ha sido el chef chino, Binhui Jiang quien ha ganado la medalla de plata de este concurso.

Él lleva dieciocho años viviendo en España, en Valencia concretamente, donde regenta un restaurante de comida típica valenciana llamado el Molino. Pero su camino hasta llegar a ser uno de los ganadores de paella valenciana no ha sido nada fácil.

Y es que él nos cuenta que quedó fascinado con esta comida cuando la probó nada más pisar Valencia en una cafetería de la ciudad. Antes, decía, solía cocinar el arroz "blanco acompañado de otras cosas, como guarnición".

"No sabía bien español y no conocía bien la paella, cuando probé la de leña, quise aprender a hacerla" comentaba. Pero era tan complicado, porque no conocía a nadie, que desarrolló su método particular.