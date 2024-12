Los pasos que tienes que seguir si quieres que tu flor de Pascua te dure más allá de la Navidad

Ya sí que podemos decir que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Nueve son los días que faltan para celebrar la Nochebuena y el nacimiento del Niño Jesús.

Una época especial para todos que nos gusta disfrutar en familia, con nuestra casa engalanada con el tradicional belén, el árbol y un sinfín de adornos navideños para celebrar con alegría y entusiasmo estas fechas.

Tampoco pueden faltar las plantas y flores que en estos días nos encontramos en cualquier rincón de nuestra ciudad, en especial, la flor de Pascua que es tan típica por estas fechas.

Una flor que pensamos que solo es de esta época, de la Navidad, pero que si seguimos los pasos que Paula Orozco, directora del Centro de Jardinería La Mezquita de Cuenca, explica en 'Fin de Semana', conseguiremos que nuestro pascuero nos dure todo el año.

Pasos a seguir para que la flor de Pascua dure todo el año

Antes de nada, merece la pena recordar que la flor de Pascua es mexicana y que se la encontró un francés, y es una planta tropical.

Una de las pecualiaridades de esta planta es que se adapta muy bien a vivier dentro de casa lo que nos facilita su cuidado.

De manera que si queremos que nuestra flor de Pascua nos dure todo el año, lo que tenemos que hacer como nos dice Paula tenemos que “ayudarla a no maltratarla, no encharcarla, que no esté en la corriente de la ventana, del frío y regarla con el agua un poco templadita”.

Si tenemos en cuenta estos consejos de la jardinera Orozco asegura que nuestra flor de Pascua “la vamos a tener ideal”.

También nos ayudará a conservarla si a la hora de regar le ponemos un plato debajo (consejo que vale para todas las plantas que tengamos en casa) porque es “mucho más eficaz hacer un riego en el culo de la maceta para que la tierra vaya absorbiendo el agua que necesita”.

Eso sí, si riegas tus plantas de esta manera, recuerda Paula que si pasadas unas horas sigue habiendo agua en el plato, “hay que quitarla” porque significa que la planta ya no necesita más agua y si la dejamos puede encharcar sus raíces.

La flor de Pascua no necesita mucha agua ,por lo que vale con regarla una vez a la semana.

La flor de Pascua cambia el color de sus hojas, de verdes a rojas, después delverano, cuando hay menos luz. Por lo que, si queremos que nuestra planta tenga las hojas rojas para estas fechas, la jardinera nos recomienda que después del mes agosto la "escondamos" en alguna habitación en la que no entre mucha luz y que no utilicemos mucho para que tenga más horas de oscuridad.

