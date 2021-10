Paco González se sincera sobre lo que ocurre tras 'Tiempo de Juego' y por qué sólo toma Coca-Cola Light

El presentador de 'Tiempo de Juego', Paco González, ha pasado este domingo por los micrófonos de Fin de Semana para hablar con Cristina López Schlichting sobre sus orígenes, sus manías, su paso de la SER a la COPE y, no menos importante, para explicar por qué no come en el estudio y si es cierto que bebe 20 Coca-Colas al día. Una de las primeras anécdotas que ha recordado el comunicador ha sido la historia del carnicero de Betanzo y Butragueño, algo que se remonta a sus años de prácticas en la radio de Prisa.

“Para hacer prácticas en un taller de la Cadena SER había que hacer varias pruebas, entre ellas una de improvisación, y entré con una chica que habló 5 minutos sin parar de Adolfo Suárez, con palabras que habría apuntado del diccionario. Le pidieron que siguiera y murió en la orilla. Yo pensé improvisar hablando de fútbol, pero sabía que tenía que tener principio y final, y dije: voy a hablar del papel de Sinatra en la dieta de los habitantes de Betanzo. Se me ocurrió sobre la marcha, es como un incendio, que dices: por donde salgo? Por aquí”, comenta Paco a Cristina.