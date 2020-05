Paco Arango: “Yo pido fatal”

Si hay alguien que sabe de solidaridad, esfuerzo y entrega a los demás es Paco Arango. El músico, cineasta y fundador de la Fundación Aladina ha estado en Fin de Semana con Cristina para hablar de la labor que hacen en estos tiempos de pandemia.

Arango ha asegurado que entiende que muchas personas no puedan volver a ver a niños enfermos tras verles la primera vez: “Es algo muy difícil y le pasa a mucha gente, no pasa nada, todo el mundo tiene su pequeña parcela. En mi caso es lo que me tocó, me di cuenta de que podía con ello, entré en un hospital hace 20 años y no he salido. Eso no quita que llores y te dé rabia, ningún niño debería estar enfermo”.

El director de cine también ha tenido un recuerdo especial para su padre, fallecido hace poco: “Un gran tipo, una linda persona, hacía el bien calladito y tengo que aprender de él porque hago mucho ruido”.

Paco reconoce pedir “fatal”: “En la fundación me dan collejas porque me dicen ‘pide, que no es para ti’.

Estar en Aladina le permite ver las cosas desde una perspectiva muy especial: “La buena noticia es que los niños se curan en un 80 %, aunque por desgracia mueran el 20 %, así que la medicina avanza, pero imaginad en 20 años los niños que he perdido, casi sobrinos, pero también he visto muchos milagros, de verdad. Nadie flotando pero verdaderamente milagros, y eso que no he tenido educación religiosa. Son ángeles, no quita el dolor y que muchas familias no entiendan y sufran, pero yo lo vivo así y me ayuda muchísimo a poder llevar mi labor”.

“Siempre digo que he visto a Dios llorar en las esquinas de los hospitales”, reconoce Arango, quien añade que “al Míster, como le llamo yo, una de las cosas que más le atormenta es que pensemos que un sufrimiento tan absurdo e incorrecto decir que Él pasa, y no es cierto, pero es porque no saben qué decir”.

Sobre el confinamiento, Paco reconoce con tristeza que “no hemos podido estar con los niños porque no podemos ir a los hospitales, pero no hemos parado, estamos haciendo cosas fantásticas como terapias por videoconferencias con niños, con familias y hasta con animales, incluso deporte”. “Hemos logrado introducir perros en los hospitales para romper el aislamiento de los niños y lo agradecen muchísimo”, explica el artista.

Además, El Corte Inglés ha donado 3.000 juguetes a la fundación para que los niños pudieran jugar, algo que Arango describe como “un milagro”: “Es un auténtico milagro porque teníamos que preparar una tanda de juguetes para el Día del Niño, casi imposible, y de repente El Corte Inglés nos llama y nos dice eso, un achuchón enorme para los niños”.

Sobre la iniciativa #AchuchónAladina, relata que “empezó cuando hicimos la UCI del Hospital Niño Jesús, de las más importantes pediátricas de España, y pedíamos achuchones porque teníamos que pedir dinero; el achuchón es un lenguaje que usamos mucho entre los niños, y hablando con éstos nos dijeron ‘nosotros queremos ser los que ahora demos las gracias porque siempre recibimos ayuda y ahora la queremos mandar’, así que cada uno escogió a alguien e hicieron vídeos donde cada uno escogía a policías, otros a los de los supermercados, es decir, a los héroes del día a día, que son muchísimos. Estos vídeos son una muestra de amor de ellos para decir que no todo es malo ahora mismo, que de esto saldremos mejores personas en algunos sentidos y yo lo estoy viendo”.